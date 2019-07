Antonella Clerici passa a Mediaset? Pier Silvio Berlusconi risponde

Antonella Clerici e i punti interrogativi sul suo futuro in Rai. Mediaset alla Finestra. Pier Silvio Berlusconi: “Mai dire mai”

Pochi giorni fa la Rai ha svelato i palinsesti della prossima stagione televisiva. Ieri è invece stata Mediaset a mostrare gli show che andranno in onda nel 2029/2020. Il servizio pubblico sembra che abbia messo ‘in panchina’ Antonella Clerici che al momento non ha assegnato alcun programma, nonostante abbia un contratto di esclusiva con la Rai fino ad agosto 2020, come ha rivelato Tv Blog. E sempre Tv Blog ha chiesto a Pier Silvio Berlusconi se per la conduttrice è possibile un passaggio da Viale Mazzini al Biscione

Il contratto di Antonella Clerici

Nella prossima stagione potremmo vedere Antonella Clerici in onda su una rete Mediaset? “La reputo molto brava – ha detto Pier Silvio Berlusconi – Se fosse vero… mai dire mai”. Porte non del tutto chiuse, quindi. Resta da capire quali rapporti si svilupperanno tra la Rai e la conduttrice. Attualmente per lei non figurano programmi, visto che Sanremo Young, con ogni probabilità, non vedrà una nuova stagione. La Clerici però ha un contratto con la Rai fino al 2020. Un contratto che prevede una serie di prime serate e la consulenza del cooking show La prova del cuoco, oggi guidato da Elisa Isoardi. Sulla questione, se ne saprà qualcosa in più nelle prossime settimane. Intanto, dopo che sono usciti i Palinsesti Rai, la Clerici ha pubblicato un post su Instagram criptico, da molti letto in chiave polemica nei confronti delle scelte dei vertici di Viale Mazzini. “Un sorriso senza parole, niente da aggiungere”, ha scritto, senza specificare a chi fosse diretto il messaggio.

Gialappa’s, niente rinnovo con Mediaset: “Motivo banale”

Nei palinsesti Mediaset 2019/2020 non figura La Gialappa’s, il celebre trio comico composto da Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci. A spiegare il motivo dell’assenza è stato ancora Pier Silvio Berlusconi, intervistato sempre da Tv Blog: “La Gialappa’s è fuori per un motivo banale: non abbiamo rinnovato il contratto, perché non abbiamo trovato un accordo”.