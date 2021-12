Anticipazioni Una Vita, Antonito e Natalia: lei dopo il tradimento spiazza

La giovane Quesada non è come sembra: nelle prossime puntate di Acacias 38, dimostra di essere diversa da Aurelio

Antonito tradisce Lolita con Natalia e questo dispiacerà molto al pubblico di Canale 5. Il Palacios e la Casado formano una delle coppie più amate di Una Vita. Anche a loro tocca vivere una profonda e dura crisi matrimoniale. L’arrivo di Aurelio e Natalia ad Acacias porta non poche conseguenze negative. I due fratelli Quesada sono pronti a sconvolgere il ricco quartiere spagnolo e soprattutto la famiglia Bacigalupe. Sin da subito, hanno fatto presente di essere pronti a vendicarsi contro Marcos e Anabel, con cui condividono un passato in Messico.

Ma quanto accadde anni fa non è l’unica cosa che importa ad Aurelio e Natalia. Entrambi si inseriscono nelle dinamiche del quartiere, per rendere tutti più deboli. Ed ecco che la giovane Quesada si avvicina proprio ad Antonito, con lo scopo di distruggere il suo matrimonio. Lolita nota subito che la ragazza è intenta a corteggiare suo marito, durante la festa di nozze organizzata da Marcos e Felicia. La Casado si ingelosisce e si scaglia immediatamente contro Antonito.

Questo, però, non basta per allontanarlo dalla Quesada. Infatti, il pubblico vedrà il giovane politico trascorrere molto tempo con Natalia. Resta affascinato dal suo modo di fare e addirittura arriva tardi a un appuntamento con sua moglie. Non solo, fa entrare in casa loro la nuova arrivata, mentre Ramon, Carmen, Lolita e Moncho sono lontani da Acacias.

Non sa che qualcuno li sta fotografando a distanza. Ed ecco che Lolita riceve delle foto che ritraggono Antonito e Natalia insieme per le vie di Acacias. Di fronte a queste immagini, la Casado caccia di casa il marito, profondamente addolorata. Quando il Palacios torna nell’abitazione per prendere le sue cose, arriva la Quesada, che inizia a sedurlo.

Ebbene, Lolita becca Antonito mentre si lascia sedurre da Natalia! Un duro colpo per la Casado, che per la prima volta vede suo marito lasciarsi andare alla passione con un’altra donna. Infatti, le foto che riceve li ritraggono semplicemente vicini. Questa volta, la povera Lolita si ritrova di fronte a una scena spiazzante!

La reazione di Natalia dopo questo momento lascia un po’ riflettere. La ragazza non appare orgogliosa di quello che sta succedendo. Non è per nulla felice di aver teso una trappola ad Antonito e di aver colpito così duramente Lolita. Sembra proprio che la Quesada non sia poi così cattiva come vuole mostrare.

Infatti, nelle puntate a seguire, i telespettatori scopriranno che Natalia è diversa da Aurelio. Quest’ultimo, al contrario, non ha alcuno scrupolo di coscienza quando mette in atto un piano e la sua cattiveria è evidente. Sua sorella si ritrova semplicemente a seguire alla lettera i suoi piani, usando il suo fascino.