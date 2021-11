Una Vita, Anabel svela a Miguel la verità su Aurelio: matrimonio e vendette

Finalmente nelle prossime puntate di Una Vita Anabel rivela a Miguel la verità su ciò che accadde con Aurelio e Natalia quando lei e Marcos vivevano in Messico. Prima di approdare ad Acacias, i due Bacigalupe avevano un rapporto molto stresso con i Quesada. Le anticipazioni rivelano tutto ciò che si ritrovarono a condividere. Anabel, però, non confessa subito a Miguel i segreti che nascondono lei e suo padre. Innanzitutto, arrivano nel quartiere spagnolo Aurelio e Natali, pronti a destabilizzare le vite dei vicini.

Sin da subito, Marcos e Anabel appaiono preoccupati dall’arrivo dei Quesada e non hanno affatto torto. Con il tempo, il pubblico di Canale 5 scoprirà che i due fratelli sono davvero pronti a tutto pur di raggiungere i loro scopi. Miguel nota che c’è qualcosa che non va: la presenza di Aurelio e Natalia generano nei Bacigalupe non poca tensione. Pertanto, il ragazzo chiede più volte ad Anabel la verità su ciò che accadde tra loro in Messico, ma non ottiene le risposte che cerca.

I suoi nonni, Sabina e Roberto, tentano di convincerlo a lasciar perdere, in quanto né Aurelio né Anabel riescono a dare loro un’impressione positiva. Dopo un piccolo salto temporale, si scopre che Anabel e Miguel si stanno incontrando di nascosto all’interno di una pensione. Sebbene vivano alla luce del sole la loro relazione, preferiscono che nessuno sappia che condividono momenti di passione insieme.

Natalia, però, viene a conoscenza della situazione e inizia a ricattare la Bacigalupe. Quest’ultima, di fronte a suo padre, ammette di avere paura. Non solo, teme che Aurelio possa parlare del passato che hanno condiviso in Messico. Marcos consiglia a sua figlia di andare avanti e di parlarne con Miguel. Quest’ultimo, proprio su suggerimento del Quesada, accetta intanto di seguire il caso che il Bacigalupe sta portando avanti per lavoro.

Ed ecco che finalmente Anabel rivela a Miguel la verità sul loro passato in Messico. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che la Bacigalupe confessa che lei e Aurelio erano fidanzati! La grande differenza d’età che c’è tra loro non venne mai stata accettata da Marcos, il quale disapprovò la loro storia.

Addirittura Anabel e Aurelio arrivarono all’altare, dove lei lo piantò! Ed è questo il motivo per cui lo teme. Sa che è disposto a tutto pur di ottenere le sue vendette. Pertanto, sembra proprio che la Bacigalupe tema che il Quesada possa vendicarsi per essere stato piantato all’altare.