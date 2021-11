Una Vita anticipazioni, Natalia ricatta Anabel: la figlia di Marcos ha paura

L’arrivo di Aurelio e Natalia ad Acacias segna una volta per la trama di Una Vita. Le anticipazioni segnalano che i due fratelli Quesada mettono subito in difficoltà Marcos e Anabel. I Bacigalupe dimostrano, immediatamente, di avere un passato in comune con le due new entry. Infatti, tutti e quattro si conoscono molto bene. Hanno condiviso molto in Messico e non solo al livello lavorativo. In particolare, Marcos appare molto preoccupato dalla presenza dei Quesada nel ricco quartiere spagnolo.

Sebbene non vengano invitati, Aurelio e Natalia si presentano alla festa organizzata da Felicia e Marcos per festeggiare insieme ai vicini il loro matrimonio. I due creano non poca tensione. Mentre la giovane Quesada crea problemi nella coppia composta da Antonito e Lolita, Aurelio fa nascere dei timori in Miguel. Quest’ultimo, innamorato di Anabel, fa di tutto pur di scoprire cosa accadde anni fa in Messico. Non ottiene, però, le risposte che cerca o almeno non subito.

Dopo vari confronti con Aurelio, Miguel continua a indagare. Nel frattempo, avviene un piccolo salto temporale, dopo del quale si scopre che Felicia è morta. Marcos indaga su ciò che è accaduto alla sua amata moglie e non riesce a non sospettare che si sia trattato di un omicidio. Invece, Anabel ha degli incontri segreti con Miguel in una pensione, dove vivono la loro passione lontani dagli occhi indiscreti.

Natalia prosegue con i suoi loschi piani e inizia a ricattare la giovane Bacigalupe. Secondo le anticipazioni di Una Vita, le fa sapere che è a conoscenza dei suoi incontri segreti con Miguel. Dunque, per evitare che la verità venga a galla, Anabel deve prestare molta attenzione a ciò che le chiede la Quesada.

Intanto, la ragazza si arrabbia profondamente con suo padre per quello che sta succedendo. Scendendo nel dettaglio, confessa a Marcos di avere paura di Natalia. Non può accettare la proposta di matrimonio di Miguel, visto che si ritrova in questa scomoda situazione. Il ragazzo ne parla con suo nonno Roberto, facendo presente i dubbi sul rifiuto della Bacigalupe.

Sabina, attenta alla conversazione, avverte il nipote, in quanto ha notato che Anabel sta nascondendo qualcosa. Nonostante tutto, la Bacigalupe tenta di mantenere in piedi la sua nuova relazione con Miguel, il quale però inizia a impegnare il suo tempo per gli studi. Pertanto, involontariamente, allontana Anabel.

Aurelio li vede insieme e non esita a infastidire la ragazza. La situazione per la Bacigalupe si mette davvero male. Il passato che condivide con i Quesada torna a bussare alla sua porta. Sa quanto i due fratelli siano pericolosi e, per questo, non può non preoccuparsi per ciò che potrebbe succedere se non fa ciò che dicono.