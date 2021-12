Una Vita, Antonito tradisce Lolita: lei lo becca in un momento di passione

Lolita becca Antonito e Natalia in un momento passionale nelle prossime puntate di Una Vita! Un momento terribile quello che passa la povera Casado, che si ritrova a dover prendere delle decisioni dolorose. Le anticipazioni rivelano che Aurelio è soddisfatto di quanto sta accadendo e del caos che sta creando ad Acacias. I due fratelli Quesada approdano nel quartiere per destabilizzarlo e per vendicarsi di Marcos e Anabel, con cui condividono un passato in Messico.

La vendetta nei confronti dei Bacigalupe per ciò che accadde anni fa si consuma lentamente, mentre Antonito e Lolita subiscono duri colpi. Prima che lei lo becchi tra le braccia di un’altra, bisognerà assistere a una serie di eventi. Innanzitutto, nei prossimi episodi, il giovane Palacios si avvicina a Natalia, con cui trascorre molto tempo. E mentre Lolita avverte dei malori improvvisi, il figlio di Ramon sembra apprezzare la compagnia della Quesada.

Più volte, ritarda anche agli appuntamenti organizzati da sua moglie, in quanto trasportato dalla simpatia e dal modo di fare della nuova arrivata. Ed ecco qualcuno, misteriosamente, li fotografa a debita distanza mentre si trovano in casa Palacios da soli. A questo punto, Lolita riceve delle foto che ritraggono suo marito in compagnia di Natalia per strada. Antonito tira un sospiro di sollievo quando scopre che le immagini non riguardano il loro incontro a casa.

Ma un ricattatore si avvicina a lui e si dichiara pronto a mettere Lolita al corrente di tutto. Chi è quest’uomo che tenta di rovinare la vita del politico? In realtà, dietro tutto questo c’è lo zampino di Natalia! Di fronte alle fotografie ricevute, la Casado informa Ramon e Carmen che chiederà ad Antonito di lasciare la loro abitazione.

Il giovane Palacios accetta di andarsene di casa, mentre Lolita crolla nel suo dolore per quello che sta accadendo. Il piano, però, sembra non procedere come Aurelio e Natalia avevano immaginato. Ma non si arrendono! Intanto, Antonito trascorre la sua prima notte in pensione e tutti ad Acacias commentano la crisi che sta affrontando con Lolita.

Il giovane Palacios non sa che sta per accadere qualcosa di peggio. Quando torna a casa per prendere le sue cose, arriva Natalia, che si avvicina a lui con fare seducente. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Lolita becca Antonito e Natalia insieme, proprio in questo momento!

La Casado, infatti, torna a casa proprio nel momento in cui suo marito si sta lasciando sedurre dalla Quesada! Si scopre poi che Natalia in realtà non è affatto orgogliosa di ciò che ha appena fatto. La giovane sta solo seguendo le istruzioni del fratello, che non ha alcuno scrupolo di coscienza!