Una Vita, Antonito in pericolo: ecco chi c’è dietro le minacce e i ricatti

Chi sta spiando e minacciando Antonito in Una Vita. Nelle prossime puntate, il pubblico si renderà conto del fatto che il giovane Palacios è in serio pericolo. Infatti, qualcuno lo sta spiando in lontananza e riceve anche delle minacce. Non sa da dove arrivano questi messaggi pericolosi o meglio da chi. Neppure immagina di essere finito in una vera e propria trappola! Antonito è riuscito a vincere alle elezioni e da allora sfrutta a suo vantaggio la posizione politica.

Ramon e Lolita notano il suo continuo vantarsi e cercano di riportarlo sulla retta vita. Ma ormai sembra che il Palacios abbia assunto questo tipo di atteggiamento e che non voglia tornare indietro. Si ritrova anche a litigare pesantemente con Lolita, quando le chiede di presentarsi con un abbigliamento più femminile di fronte ai fotografi e ai giornalisti. La Casado, inizialmente, vuole rispettare il suo volere, ma poi si ribella e decide di non sottostare alle sue richieste.

Questo per la coppia di Acacias è l’inizio di una lunga e profonda crisi. Nel frattempo, nel ricco quartiere spagnolo arrivano Aurelio e Natalia. I due fratelli Quesada causano il caos tra i vicini, sin da subito. E nel loro mirino finisce inaspettatamente anche Antonito! Il loro obbiettivo è quello di destabilizzare Acacias e iniziano proprio da Antonito e dal suo matrimonio con Lolita.

Intanto, la Casado accusa dei problemi di salute. Nessuno riesce a spiegarsi la natura dei suoi malori. Il Palacios pare non badare a questo problema, in quanto troppo concentrato nella sua carriera politica. Ovviamente, questo non significa che sia disinteressato alla salute di sua moglie. I problemi aumentano, però, quando si avvicina a Natalia, anzi quando lei cerca un avvicinamento con lui.

Infatti, secondo le anticipazioni di Una Vita, è proprio la Quesada a mostrarsi interessata ad Antonito. E questo dettaglio non passa inosservato all’occhio attento di Lolita, durante la festa organizzata da Marcos e Felicia. La Casado non sa che sta per accadere molto peggio. Ebbene, con il trascorrere del tempo e diverse svolte, si scopre chi c’è dietro le minacce ricevute da Antonito.

Il giovane Palacios si ritrova sotto ricatto. Il suo ricattatore non è altro che un uomo in combutta con Natalia! Dunque, dietro i problemi di Antonito c’è proprio la Quesada, pronta a tutto pur di rovinare il suo matrimonio! Il Palacios, entrando ufficialmente in politica, si è ritrovato in una situazione più grande di lui. C’è chi non approva la sua presenza e i suoi discorsi! Pertanto, deve stare molto attento!