Una Vita: Lolita sta male, è di nuovo incinta? Cosa c’è dietro

Brutte notizie per Lolita in Una Vita. Per la Casado sta per iniziare un lungo periodo buio, sia per la sua salute che per il suo matrimonio. La situazione inizia a essere instabile quando Antonito vince alle elezioni. Il suo atteggiamento preoccupa sia Lolita che Ramon. Entrambi credono che il ragazzo possa essersi montato la testa e, in effetti, è proprio quello che dimostra. Per tale motivo, in casa Palacios tornano la tensione e litigi. Ovviamente, suo padre tenta di aiutarlo a tornare sulla retta via.

Lolita, invece, si sente profondamente delusa da suo marito. Non sa che questo è solo l’inizio di una brutta crisi matrimoniale. Le anticipazioni segnalano che nelle prossime puntate Ramon si rende conto che Antonito continui a vantarsi della sua attuale posizione politica e, insieme a Lolita, gli chiede di controllarsi. Inoltre, diverse donne arrivano nel quartiere di Acacias 38 perché interessate a conoscere Antonito, considerato giovane e bello. Ovviamente, tale situazione inizia a spaventare non poco Lolita.

La Casado reagisce male di fronte all’interesse di queste forestiere e, fortunatamente, c’è Carmen a prendere la situazione in mano. Nel frattempo, Lolita inizia ad avvertire degli strani malesseri. Ed ecco che improvvisamente ha un mancamento e sviene. Dopo essersi ripresa, non vuole però recarsi a cercare un consulto medico. Si rifiuta, pertanto, di trovare la causa di quanto le è appena accaduto.

Ad avere dei dubbi sulla sua salute è Carmen. In particolare, la signora Palacios inizia a pensare che Lolita sia di nuovo incinta. Dopo la nascita di Moncho, la Casado e Antonito diventano genitori per la seconda volta? Ben presto, si scopre che la giovane originaria di Cabrahigo non è in dolce attesa. Dunque, non c’è nessuna gravidanza in corso.

Cosa sta succedendo a Lolita nella trama di Una Vita? Le anticipazioni segnalano che non finiscono qui i malesseri della povera Casado. Purtroppo, continua a stare male e si ritrova costretta a farsi curare da un medico. Non solo, finisce in un letto costretta ad attendere notizie su una possibile cura. Ma attenzione: proprio in questa difficile fase della vita di Lolita, Antonito non ne combina una giusta.

Infatti, per il figlio di Ramon si presenta una fortissima tentazione che lo porta a far soffrire non poco sua moglie. Mentre sta male Lolita è costretta ad assistere all’improvvisa rottura nel suo matrimonio con Antonito. Riescono a superare questa profonda crisi? E la Casado guarisce e risolve il suo problema di salute? Sicuramente i fan della coppia non devono temere, sebbene a un certo punto potrebbe sembrare la fine per il loro amore.