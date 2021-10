Una Vita, Antonito preoccupa: ‘schiaffo’ a Lolita, è l’inizio di una lunga crisi

Le anticipazioni non sono positive per questa coppia di Acacias: il giovane Palacios cambia quando ottiene il successo desiderato in politica

Antonito e Lolita si ritrovano ad affrontare una dura crisi, a partire dalle puntate di Una Vita che andranno in onda nelle prossime settimane. La carriera politica del giovane Palacios porta non pochi problemi in famiglia. Innanzitutto, stanco dei continui litigi, Ramon decide di ritirarsi e di permettere al figlio di continuare con più serenità le sue battaglie. Cerca così di incoraggiarlo a proseguire con la politica, ma Lolita e Carmen si rendono conto che c’è qualcosa che non va. Infatti, le due donne capiscono che il ragazzo ha perso fiducia in se stesso.

Collaborando con Ramon, cercano di aiutarlo a tornare come qualche giorno prima. C’è grande attesa per il suo discorso ed ecco che arriva il giorno tanto atteso: tutto finisce per essere un successo. La stampa elogia Antonito e predice che sarà un deputato del Partito conservatore, tanto che gli viene chiesto di prendere parte alla cerimonia di chiusura della campagna. Per contrastare il nervosismo, a questo punto, Lolita consiglia al marito di rivolgersi al guaritore di Cabrahigo, Aquilino.

I discorsi del giovane Palacios continuano a essere un successo, grazie anche alla serenità che il trattamento del saggio gli ha trasmesso. Ma ben presto gli amuleti che porta con sé diventano motivo di derisione tra gli articoli della stampa. Ad aiutarlo in questa circostanza ci pensa Armando, il quale gli consiglia di mostrare con orgoglio quegli oggetti.

Arrivano le elezioni e Antonito è fiducioso, mentre Ramon lo avverte di non aspettarsi il meglio. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che il giovane Palacios trionfa e diventa deputato del Partito Conservatore. Ora deve, però, prestare attenzione alla sua immagine e a quella di Lolita. Proprio in questa fase della trama di Acacias 38 ha inizio la lunga crisi della coppia.

In particolare, Antonito chiede a Lolita di portare abiti più femminili e mostra tutto il suo nervosismo per la prossima intervista. La Casado cerca di prestare attenzione alle preoccupazioni del marito, ma capisce che non vuole scappare da se stessa e dalle sue origini. Pertanto, gli fa notare che non si sente adatta alle interviste sui giornali e così decide di restare a casa.

I due litigano sulla questione e, poco dopo, Lolita confessa a Carmen di essere molto preoccupata per Antonito. Teme che possa iniziare a sentirsi chissà chi e a darsi delle arie. Ecco che il Palacios rientra a casa entusiasta dopo l’intervista e tutti si congratulano con lui. Nonostante ciò, continuano le liti in casa loro, a causa del nuovo lavoro di Antonito.

Addirittura la coppia si ritrova a discutere per Moncho. Antonito, nella sua nuova posizione, si vanta davanti ai vicini e anche Ramon inizia ad avere dei timori. Infatti, affronta suo figlio, facendogli notare che il suo lavoro è al servizio del popolo e non deve essere sfruttato a proprio vantaggio.