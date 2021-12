Una Vita, Antonito sedotto: Lolita ha le foto e lo caccia di casa

Le anticipazioni di Una Vita annunciano la rottura tra Antonito e Lolita. La coppia si ritrova ad affrontare una dura crisi matrimoniale, con l’arrivo ad Acacias di Aurelio e Natalia. I due fratelli Quesada sono pronti a creare il caos nel ricco quartiere spagnolo e nel loro mirino finiscono anche i Palacios. Il tutto accade proprio quando Lolita sta male. La Casado accusa dei malori improvvisi, ma inizialmente non vuole recarsi dal medico. Dopo tanta insistenza accetta di andare da un dottore, non ottenendo però dei risultati concreti.

E mentre la sua salute sembra migliorare, Antonito riceve un regalo anonimo e nota l’interesse che Natalia ha nei suoi confronti. Il dettaglio non passa inosservato a Lolita, durante la festa organizzata da Marcos e Felicia. La Casado non sa che la situazione è destinata a complicarsi. Riceve innanzitutto i risultati dei suoi esami medici, che non concludono nulla sulla sua malattia. Per cercare una cura, ancora una volta, la Casado decide di affidarsi alle sue origini e parte per Cabrahigo.

Carmen si offre di accompagnarla, ma lei preferisce fare questo viaggio da sola. Antonito, invece, scopre che dietro ai regali costosi che ha ricevuto c’è Solano, un rappresentante di importanti compagnie minerarie. Il Palacios non cede, però, alle sue lusinghe e questo rende orgoglioso Ramon. Ed ecco che in questa fase della trama di Una Vita, Natalia approfitta dell’assenza di Lolita per avvicinarsi ad Antonito.

Avviene successivamente un piccolo salto temporale, dopo del quale il giovane Palacios continua a essere immerso nella politica. Il corteggiamento di Natalia continua e avvengono i primi problemi nel suo matrimonio. Addirittura Antonito non arriva in tempo al suo appuntamento con Lolita, perché si lascia trasportare dalla simpatia della Quesada di fronte a un caffè.

Ovviamente, la Casado va su tutte le furie! Nonostante ciò, in seguito, Antonito non riesce proprio a resistere al fascino di Natalia, che continua a sedurlo. Le anticipazioni segnalano che Ramon, Carmen e Lolita organizzano una giornata lontano da casa e lasciano a casa solo Antonito. In questa circostanza, Natalia forza un appuntamento.

Il giovane deputato non sospetta minimamente che qualcuno dall’esterno li stia spiando e fotografando! Ed ecco che Lolita riceve le foto che ritraggono Antonito e Natalia vicini. La Casado le mostra a Carmen e Ramon, i quali iniziano seriamente a preoccuparsi. Con sollievo, invece, Antonito è rassicurato dal fatto che le foto lo vedono in strada insieme a Natalia e non in casa, quando ha tentato di baciarlo.

Ma il giovane Palacios non deve essere felice di ciò. Infatti, un ricattatore si fa avanti rivelando di essere pronto a mostrare le foto che vedono Natalia mentre cerca di baciarlo! La situazione preoccupa non poco Antonito e questo non passa inosservato agli occhi dei suoi cari.

Si scopre che dietro il ricatto c’è la stessa Natalia! Dunque, il Palacios cade in una vera e propria trappola. Lolita è molto preoccupata per il loro matrimonio e finisce per chiedere ad Antonito di lasciare la loro casa!