Anticipazioni Trono Classico, Claudia si arrende a Lorenzo e Giulia e guarda avanti?

Trono Classico anticipazioni, a Uomini e Donne attesa per la scelta di Lorenzo Riccardi

Che Claudia Dionigi fosse certa che Lorenzo avrebbe scelto Giulia lo avevamo notato tutti. Che avrebbe deposto l’ascia da guerra, per così dire, ancor prima della scelta del tronista non era facilmente prevedibile. In effetti Claudia è sempre stato un tipo battagliero, si è giocata tutte le sue carte pur sapendo che all’inizio la Cavaglià fosse quella che a Lorenzo interessasse di più: abbiamo quindi imparato a conoscerla come una donna determinata e convinta di sé stessa. Stando all’ultimo post che ha pubblicato su Instagram i fatti oggi sembrano confermare che è cambiato molto rispetto a prima.

Le parole di Claudia Dionigi prima della scelta di Lorenzo: la corteggiatrice sconsolata

Claudia ha infatti pubblicato uno stralcio della canzone In un giorno qualunque di Marco Mengoni che fa ben capire come il suo stato d’animo sia decisamente diverso da quello degli inizi. Le parole pubblicate dalla Dionigi non sono ambigue e saranno senz’altro arrivate dritte al cuore di Lorenzo: “Anche se non respiro e non mi vedo più in un giorno qualunque dove non ci sei tu, anche se aspetto il giorno, quello che dico io dove ogni tuo passo si confonde col mio… Forse serve un po’ di tempo, credo, spero, penso, sento”. Sembra chiaro insomma che le speranze di Claudia abbiano lasciato posto alla nostalgia per qualcosa che perderà, e purtroppo, almeno a nostro avviso, fa bene a pensarla così.

Le ultime anticipazioni sul Trono Classico di Uomini e Donne

Recentemente infatti Lorenzo è scoppiato a piangere per Giulia e ancor prima che succedesse l’impossibile nell’ultima registrazione Claudia aveva pubblicato un messaggio molto ambiguo che ci aveva fatto capire a tutti il suo stato d’animo. La Dionigi insomma ne ha viste di cose che le hanno fatto credere che Lorenzo sceglierà Giulia, che intanto sta vivendo questi giorni in modo decisamente diverso da lei: uno stato d’animo più che motivato dunque, anche se speriamo che presto lascerà spazio a un grosso sorriso poiché è quasi scontato che Maria De Filippi le proponga il trono. D’altra parte lo merita, no?