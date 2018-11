Anticipazioni L’Isola di Pietro 2 quarta puntata: Elena in ospedale, Diego nei guai

L’Isola di Pietro 2, anticipazioni quarta puntata di domenica 11 novembre 2018

Queste anticipazioni sulla quarta puntata de L’Isola di Pietro 2 ci fanno sapere che Elena (Chiara Baschetti) dovrà rimanere sotto osservazione. I medici dovranno evitare che abbia un aborto spontaneo. È quindi certo che Elena è incinta di Alessandro (Michele Rosiello), ma non vorrà confessargli questo suo segreto. Pietro (Gianni Morandi) cercherà in tutti i modi di farle cambiare idea. Invano. Elena non riesce proprio a dimenticare quello che le ha fatto: l’ha tradita e ha messo in pericolo la vita della loro figlia Caterina (Alma Noce). Nella puntata di domenica 11 novembre 2018, Alessandro si avvincerà sempre di più a Caterina cercando di recuperare il loro rapporto – e gli anni persi – e decideranno di usare la tavola da windsurf.

Anticipazioni L’Isola di Pietro 2: Diego nei guai

Diego (Erasmo Genzini) si avvicinerà di nuovo a Caterina: si metteranno davvero insieme dopo il bacio? La ragazza, però, non si fiderà più di lui. Le vengono nascosti troppi segreti e non lo vedrà più con gli stessi occhi del passato. Diego, infatti, sarà sempre più turbato e questo renderà precario il rapporto con Caterina, che continuerà ad avere problemi alla vista. Come se non bastasse, le anticipazioni dell’11 novembre della quarta puntata ci fanno sapere che Diego si metterà nei guai e non saprà più come uscirne. Pietro (Gianni Morandi) riuscirà a salvarlo?

Quarta puntata L’Isola di Pietro anticipazioni: chi ha ucciso Vanessa?

Nel frattempo verrà interrogato Matteo (Federico Russo), un ragazzo che ha contratto l’HIV da Vanessa (Beatrice Vendramin). Sarà davvero lui l’omicida? Le indagini non si fermeranno. Pietro capirà che le medicine per l’HIV sono state sottratte da Patrizia (Maria Rosaria Russo), che pare nasconda anche lei un grande segreto. Le anticipazioni de L’Isola di Pietro 2 – quarta puntata ci rivelano che mentre Pietro cercherà di scoprire la verità su Patrizia, Alessandro tenterà il tutto per tutto con Elena: lei però lo lascerà definitivamente? Dopo queste anticipazioni del quarto episodio, potrete recuperare l’ultima puntata andata in onda guardando la replica.