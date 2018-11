Replica L’Isola di Pietro 2 terza puntata: dove rivedere la serie tv

L’Isola di Pietro 2, replica quarta puntata: ecco dove rivederla

La replica della terza puntata de L’Isola di Pietro 2 è facilmente recuperabile. Se siete dei veri fan della serie TV di Canale 5, non potrete proprio perdervi nulla. Anche perché, nell’ultimo episodio andato in onda, sono successi degli avvenimenti che hanno cambiato drasticamente alcuni rapporti. Le scorse puntate ci hanno lasciati con dei grandi punti interrogativi: scoprirete, durante la terza puntata, delle verità che non avreste nemmeno immaginato. E alcune riguardando Diego, altre invece Elena. Sono due personaggi della serie che dovranno combattere molto. Che ne sarà invece di Caterina? Anche lei dovrà lottare per raggiungere la serenità. E non è detto che riesca a raggiungerla.

Replica quarta puntata L’Isola di Pietro: cosa è successo?

Dove rivedere la terza puntata de L’Isola di Pietro 2? È davvero semplice sapere cosa è successo nell’ultimo episodio. Sul sito Mediaset Play non troverete solamente l’ultima puntata che vi siete persi, ma anche tutte le altre della seconda stagione. Se, quindi, adesso avete del tempo libero per rivedere interamente questa stagione, potrete farlo andando direttamente su questo sito di Mediaset. Inoltre è disponibile un’applicazione per tablet e cellulari che accontenta proprio tutti. E, dopo aver fatto tutto ciò, vi consigliamo di leggere le anticipazioni della quarta puntata de L’Isola di Pietro 2. Succederà davvero l’inimmaginabile!

Replica e anticipazioni L’Isola di Pietro 2

Vi abbiamo dato anche delle anticipazioni su Alessandro ed Elena: le loro vite verranno stravolte da un avvenimento inaspettato! Questa coppia dovrà attraversare periodi davvero difficili. Lo stesso vale per Caterina e Diego, che non riusciranno a essere felici: alcuni segreti li metteranno seriamente in crisi. Con le repliche de L’Isola di Pietro e le ultime anticipazioni resterete sempre aggiornati su questa serie così appassionante!