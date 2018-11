Anticipazioni Grande Fratello Vip stasera 8 novembre 2018: sorprese e eliminato

Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni stasera 8 novembre 2018: la nona puntata

Nuovo appuntamento speciale col Grande Fratello Vip 2018: la nona puntata dell’8 novembre riserverà sorprese? Le anticipazioni non mancano di certo, anche se essendo passati pochi giorni dall’ultima prima serata non è successo molto di cui parlare. Ma non disperate, Ilary Blasi e Alfonso Signorini avranno ugualmente molto materiale! Si avrà modo di parlare anche di concorrenti che fino a oggi non hanno avuto molto spazio nelle prime serate. Pensiamo per esempio a Fabio Basile e Benedetta Mazza, che oggi sono in nomination per la prima volta (insieme a Walter e Ivan). Ma anche Martina Hamdy ha una storia personale che potrebbe essere approfondita, a prescindere dal fatto che sia nominata o meno. E poi pensiamo ad Andrea Mainardi. Insomma, tutti concorrenti che sono stati messi da parte nelle scorse settimane.

Anticipazioni nona puntata Grande Fratello Vip 2018: cosa succederà giovedì 8 novembre

Al centro dell’attenzione ci saranno Giulia e Francesco, visto che in questi due giorni hanno avuto un riavvicinamento decisivo. La Salemi lunedì sera ci aveva detto “Work in progress, fidatevi di me” e pare avesse ragione! Francesco si sta lasciando andare e nella nona puntata del Gf Vip 2018 si potrebbe parlare proprio dei suoi passi avanti nel rapporto, nonostante avesse detto pochi giorni prima di essere certo che non si tratta di amore. Vedremo cosa avrà da dire. Anche Jane Alexander potrebbe essere al centro dell’attenzione stasera al Grande Fratello Vip 2018, complice un suo scontro con Walter Nudo. A proposito di quest’ultimo, è finalmente giunto il momento di una sorpresa per lui che viene rimandata dalla scorsa settimana: in Casa arriverà Francesca Cipriani!

Gf Vip 3, la nona puntata dell’8 novembre 2018: chi sarà eliminato?

C’è molta attesa per scoprire l’eliminato di stasera, perché il televoto aperto questa settimana è stato al contrario: il pubblico non ha votato chi eliminare, ma chi salvare. Questo potrebbe svantaggiare qualcuno agli occhi di non segue la diretta ma solo i daytime e le prime serate, dove per esempio Fabio viene mostrato poco e nulla. Dai sondaggi infatti risulta che a partire svantaggiato sia Fabio Basile, quindi potrebbe essere lui l’eliminato della nona puntata del Gf Vip 3. Ma soprattutto, torneranno le nomination oppure si proseguirà con il gioco delle coppie?