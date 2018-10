Anticipazioni Grande Fratello Vip, puntata lunedì 22 ottobre 2018: i colpi di scena

Grande Fratello Vip, le anticipazioni sulla puntata di lunedì 22 ottobre 2018

Cosa succederà nella quinta puntata del Grande Fratello Vip? Le anticipazioni per lunedì 22 ottobre 2018 soddisferanno la vostra curiosità! C’è molta attesa di scoprire l’eliminato, questo è sicuro, ma ci attendono molti colpi di scena. Uno tra la Marchesa d’Aragona, Lory Del Santo, Eleonora Giorgi ed Elia Fongaro dovrà abbandonare la casa. Non pensiamo sarà il velino, visto che è molto amato da casa, così come neanche Lory Del Santo. L’eliminata sarà Eleonora Giorgi o la Marchesa: molti hanno confermato sui social di aver votato l’attrice e i sondaggi vedono lei favorita per l’uscita, ma staremo a vedere chi sarà davvero l’eliminato della quinta puntata.

Anticipazioni quinta puntata Grande Fratello Vip 2018: i nuovi concorrenti

Ma veniamo alle vere e proprie anticipazioni sulla puntata di lunedì 22 ottobre e partiamo con l’arrivo dei tre nuovi concorrenti annunciati nei giorni scorsi. I nomi di Alessandro Cecchi Paone, Maria Monsè ed Ela Weber sono stati confermati: domani sera faranno il loro ingresso nella Casa nel tentativo di risollevare gli ascolti. Ma entreranno davvero tutti? Il Grande Fratello ha promesso “colpi bassi” nella quinta puntata di lunedì 22 ottobre. Forse dovranno decidere i concorrenti già in gara chi tenere? Oppure dovranno fare sostituzioni? Chissà. Ci sarà spazio forse per il triangolo Stefano Sala-Benedetta Mazza-Dasha: il modello è sembrato in crisi a inizio settimana per il rapporto con Benedetta avendo una fidanzata fuori ad attenderlo, che pare non avere intenzione di entrare in Casa per un confronto.

Si parlerà ancora di Francesco Monte e Cecilia? Di spunti ce ne sarebbero, visto che lui ha parlato dell’ex fidanzata anche questa settimana. Il pubblico però aspetta con ansia che in questo Gf Vip 2018 vengano mostrati in puntata tutti i confessionali dei concorrenti in cui sparlano di altri: solo così si potrebbero movimentare le acque e risollevare gli ascolti. Chi finirà in nomination? Jane potrebbe ricevere diversi voti. Ma soprattutto: ci sarà la doppia puntata settimanale?