Anticipazioni Grande Fratello, ingressi infuocati in Casa: Taylor Mega attesissima

Grande Fratello 2019 anticipazioni: cosa succederà tra Gennaro e Francesca

Oggi al Grande Fratello 2019 succederà davvero di tutto stando alle dichiarazioni di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque: la conduttrice infatti ha comunicato le solite anticipazioni sul reality show e di cose da vedere ce ne saranno parecchie, a partire dalla neonata storia d’amore tra Francesca De André e Gennaro Lillio, e no, non esageriamo affatto quando parliamo di innamoramento perché anche se non vi è alcuna ufficialità è evidente a tutti che i due si piacciano da impazzire e che lui penda alle sue labbra; al riguardo Barbara ha fatto anche notare che a un certo punto col labiale il napoletano ha confessato a Francesca che avrebbe voluto spingersi oltre (senz’altro avrete capito a cosa facciamo riferimento…).

L’incontro/scontro tra Francesca e Giorgio: ancora anticipazioni sul Gf

Oltre che le dichiarazioni di Gennaro la De André dovrà ascoltare quelle di Giorgio che – come anticipato sempre dalla d’Urso – entrerà nella Casa per chiarire la sua posizione sul tradimento: non sappiamo cosa deriverà da quest’incontro ma dopo ieri è certo che Francesca lo sospetta già e soprattutto pare che non prenderà per niente bene un suo eventuale ingresso. Non senza motivo, diciamocelo, perché ricordiamo che stando alle ricostruzioni giornalistiche il tradimento di Giorgio sarebbe stato consumato prima dell’incontro con lei nella Casa del Gf. Ma le anticipazioni non finiscono qui.

Anticipazioni Grande Fratello: Taylor Mega entra in casa, Ambra incontra Kikó

In Casa infatti entrerà Taylor Mega a sostituire Vladimir Luxuria, che questa settimana ne ha scatenate di discussioni e di dubbi nel pubblico, e siamo convinti che ne accadranno delle belle perché la Web influencer non è certo l’ultima delle arrivate e sa come far parlare molto di sé; al Gf entrerà anche Ambra Lombardo che potrà fare una cena a lume di candela con Kikó Nalli con tutti i risvolti che quest’incontrò porterà con sé: ricordiamo infatti che le ultime parole di Kikó su Ambra non sono state per niente incoraggianti. Le anticipazioni sulla puntata di stasera del Grande Fratello terminano qui ma state certi che di cose ne succederanno molte altre. Pronti?