Francesca de André, confessioni su Giorgio davanti a Gennaro: c’entrano le “falene”

Vladimir Luxuria, le considerazioni che fomentano Francesca De André su Giorgio

Francesca De André continua a parlare del suo ex fidanzato Giorgio, e lo fa davanti a Gennaro Lillio senza problemi sebbene sia consapevole del fatto che a lui lei piace e non poco, inutile negarlo. Forse lo fa involontariamente, forse le interessa relativamente in questo difficile momento che sta vivendo, fatto sta che la concorrente non dimostra particolare sensibilità nei confronti di un ragazzo che in fin dei conti l’ha sempre rispettata e le ha sempre dimostrato affetto. Certo, è comunque difficile evitare l’argomento “Giorgio”, sempre che voglia farlo, visto che a tavola, in giardino e in qualsiasi altra stanza della Casa il tradimento vien fuori di continuo, così come sarà tirato in ballo – vedrete – nella prossima diretta che decreterà – ve lo ricordiamo – il primo finalista.

Francesca De André e Giorgio, la metafora delle “falene” di Vladimir Luxuria

“Ho la sensazione – queste le parole di Vladimir Luxuria, stuzzicata parecchio in questi giorni da qualche bel ragazzo del Gf – che è come se il reality fosse fuori perché la realtà è quella che tu vivi, e in questo momento la nostra realtà è questa”. “Ci sono delle persone – ha continuato la De André – a cui bastano due luci di riflettore per andare fuori di testa”. “Le falene – la metafora usata da Vladimir è stata semplice ma chiarissima – sono attratte dalle luci dei riflettori ma a volte si vanno a bruciare”. Francesca ha ovviamente colto la palla al balzo per dire che “è molto probabile che qualcuno si è bruciato. Pensavo di aver trovato una persona perché era fuori da questo mondo. Lui non ha mai fatto niente, di niente, di niente, il nulla, capito? Che cosa gli devo dire? [se si presenta in diretta, ndr] Lui deve parlarmi. Che devo fare? Se lui entra, già il fatto che lui entri a me dà una risposta che sono ca…te… Che entra a fare?”.

Francesca e Gennaro, quale futuro per i due concorrenti dopo il Grande Fratello?

Intanto Francesca e Gennaro, nonostante le litigate, continuano a stare assieme e a volersi sebbene nessuno dei due abbia ancora fatto il primo passo: quale futuro li aspetta? Ci saranno davvero dei cambiamenti tra loro oppure il rapporto resterà lo stesso durante e dopo il Grande Fratello? La De André al momento ci sembra molto confusa anche se in queste condizioni potrà giustamente lasciarsi andare con il napoletano; il punto però è un altro: siamo sicuri che un’eventuale storia nata con questi presupposti possa andare avanti? Già dai primi litigi infatti entrambi ci sono sembrati distanti per il modo di pensare e di comportarsi. E il fatto che Francesca non abbia mostrato sensibilità nell’affrontare l’argomento “Giorgio” davanti a Gennaro la dice lunga. Staremo a vedere cosa succederà!