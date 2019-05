Daniele Dal Moro stuzzica Vladimir Luxuria al Grande Fratello 2019

Vladimir Luxuria, al Grande Fratello 2019 si diverte con Daniele Dal Moro

Vi avevamo detto che l’arrivo di Vladimir Luxuria al Grande Fratello 2019 avrebbe regalato molte risate ai telespettatori, e infatti oggi è andato in onda un day time davvero divertente in cui si è visto la nota icona LGBT muovere i primi passi all’interno della Casa e fare amicizia con i gieffini, soprattutto con Daniele Dal Moro e in secondo luogo con Gianmarco Onestini. Di cosa parliamo esattamente? Diciamolo subito: insieme a loro Vladimir ha fatto un po’ di esercizi fisici e Daniele, che tanto dava fastidio a Cristian Imparato per la sua alimentazione, non ha perso l’occasione di mostrarle i suoi muscoli di acciaio.

Daniele apprezzatissimo da Vladimir Luxuria, al Gf 2019 risatissime per il pubblico

“Appena è arrivato Daniele – così Vladimir ha ricordato quel magico momento passato assieme a Dal Moro – che ha alzato il sipario… ha degli addominali… poi Gianmarco…”. Diciamo insomma che tra un addominale e l’altro Luxuria ha potuto conoscere meglio i concorrenti della casa e scoprire le loro doti, nel vero senso della parola visto che sia Dal Moro sia Onestini erano senza maglietta, regalando un po’ di sano trash a chi ha visto la puntata del day time di oggi. Siamo certi che il Gf 2019 non si lascerà sfuggire questi simpatici siparietti ed è per questo che prevediamo che nella prossima diretta sarà mandato in onda qualche divertente filmato. Scommettiamo?

Luxuria e Daniele, cadono tutte le accuse di omofobia al concorrente

Bisogna dire che Daniele ci è sembrato sincero nei suoi comportamenti e che quindi le parole usate all’inizio nei confronti di Cristian possiamo considerarle solo un brutto scivolone e nient’altro: se fosse stato omofobo infatti il gieffino non avrebbe instaurato subito un rapporto con Vladimir e non si sarebbe lasciato andare neanche al punto da farsi toccare i pettorali chiedendole se avesse mai visto qualcosa di così duro prima; l’ingresso di Luxuria nella casa è stato accolto proprio da lui peraltro con moltissimo entusiasmo, quindi qualsiasi accusa di omofobia o transfobia lascia davvero il tempo che trova. Se solo fosse stato più chiaro sin da subito nei confronti di Martina Nasoni non avrebbe ricevuto tutte le critiche che invece ha dovuto subire, e avrebbe fatto senz’altro un Grande Fratello migliore.