Vladimir Luxuria al Gf 2019: la reazione di Michael Terlizzi in confessionale

Grande Fratello 2019, tante attese da Vladimir Luxuria

Al Gf 2019 Vladimir Luxuria sarà senz’altro uno dei personaggi di punta perché la conosciamo tutti ormai e sappiamo quanto la sua presenza possa creare dinamiche di ogni tipo: la personalità dell’ex parlamentare nonché grande volto del mondo LGBT può essere causa di litigi, confronti, riflessioni e molto altro ancora; non si tratta insomma di un’ospite che dimenticheremo facilmente, anche perché nella Casa c’è Michael Terlizzi e sapete bene quanti e quali sono stati i pettegolezzi nei suoi confronti dopo le dichiarazioni di Cristian Imparato e Guendalina Canessa. Proprio su Michael sono puntati i riflettori questa settimana perché il discorso di Luxuria sull’accettazione di sé stessi sembrava indirizzato a lui che infatti Vladimir ha abbracciato in diretta.

Vladimir Luxuria, le parole di Michael sul discorso in diretta

Cosa succederà in queste due settimane di permanenza? Non ci è dato saperlo ma, visto che Michael ha una personalità che lo porta ad aprirsi e a confrontarsi con tutti, non è da escludere che tra lui e Luxuria nascano dei confronti interessanti e si spera di tutt’altra natura rispetto a quelli che abbiamo visto sinora; lo stesso Terlizzi peraltro ha dichiarato in confessionale che per lui Vladimir “ha detto delle cose sacrosante che io condivido”. E non è stato neanche l’unico tra l’altro perché anche Daniele Dal Moro, di recente al centro delle polemiche a seguito di un confessionale che non è piaciuto, ha ammesso di essere felicissimo e di ritenere Vladimir “una persona di una cultura smodata. So già – ha poi aggiunto – con chi parlo questa settimana”.

Un Grande Fratello di successo targato Barbara d’Urso

Stando a queste dichiarazioni insomma pare che questa settimana ne vedremo delle belle, e ciò non farà altro che portare al Grande Fratello 2019 ascolti sempre più soddisfacenti: ricordiamo che la puntata di ieri è arrivata al 20.8% di share e che risultati di questo tipo si devono alle scelte di Barbara d’Urso e al suo team che si sono davvero impegnati per proporre al pubblico storie interessanti e un bel cast. Staremo a vedere ora se anche la scelta di portare Luxuria in Casa si rivelerà azzeccata! Restate con noi!