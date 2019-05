Martina e Daniele, guerra in arrivo al Gf 2019? Il confessionale che fa discutere

Gf 2019, Martina e Daniele: quale futuro per i due gieffini?

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro continuano a far parlare di sé al Grande Fratello 2019 perché non si riesce ancora a capire cosa vogliono l’uno dall’altra, o meglio cosa vuole lui da lei visto che i sentimenti di Martina sono chiari a tutti. Ieri al Grande Fratello è andata in onda una discussione che ha avuto come protagonisti sia loro due sia Gennaro e Francesca: quest’ultima in particolare non ha trovato corretto che Martina avesse preso parte al gioco dei baci con Gennaro nonostante il suo trasporto per Daniele, dimostrando di predicare bene e razzolare male. Accuse che a nostro avviso sono assurde perché si trattava di un gioco e perché in fin dei conti sembrano nascondere qualcosa di più: non è che sotto sotto Francesca si è ingelosita per l’avvicinamento tra Gennaro e Martina?

Scontro tra Martina e Francesca: perché la De André non esce allo scoperto?

Dopo quanto accaduto in puntata la De André è liberissima di frequentare Gennaro non da amico e quindi di lasciarsi andare; se così dovesse succedere tutto salterebbe fuori e scopriremmo se è effettivamente gelosa della Nasoni, verso cui proprio oggi in confessionale ha usato delle parole tutt’altro che carine: “Ci sono dei comportamenti di Martina – questo il suo discorso – che mi hanno lasciato così perché fa l’oca con altri ragazzi. Mi ha delusa molto quanto mi potrebbe deludere una mia amica. Non mi piacciono le persone che predicano bene ma razzolano male”. Martina da parte sua non si è certo lasciata attaccare da Francesca senza reagire: “Lo volevo evitare – queste le sue parole in confessionale – ma è stato Gennaro a invitarmi. Tu, De Andrè, che odi le persone che giudicano e puntano il dito, questa è stata la prima cosa che hai fatto nei miei confronti. Se non sai stare al gioco allora stattene a casa. ‘Non ti preoccupare – le ho detto – che se volevo provarci ci provavo’“. In effetti non si capisce tutto questo livore se quando è accaduto tutto lei era ancora legata a Giorgio.

Il confessionale di Daniele Dal Moro che fa discutere: “Non voglio perdermi in queste sciocchezze”

Neanche Lillio, che intanto ha cose molto più serie a cui pensare, ha trovato felice l’uscita di Francesca: “Non mi è piaciuto vedere – così ha parlato in confessionale – che le dava contro in quel modo”. Sempre più incomprensibile il comportamento di Daniele, il cui confessionale farà senz’altro discutere: “Non mi tange minimamente, io sono qui per vivermi il Grande Fratello. Non voglio perdermi in queste sciocchezze”. Ma ci chiediamo, caro Daniele: se per te ogni cosa che riguarda Martina è una sciocchezza perché non eviti di darle troppe attenzioni, ad esempio coprirla quando dorme e tanto altro ancora, visto che ogni tuo gesto è a rischio fraintendimento? Sarebbe meglio per tutti. Soprattutto per Martina.