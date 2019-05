Francesca De André, accuse pesantissime a Giorgio: Gennaro senza freni al Gf 2019

Giorgio lascia Francesca De André: il crollo emotivo della concorrente del Gf 2019

Dopo la diretta di ieri del Grande Fratello, nel day time di oggi non si poteva che parlare della fine del rapporto tra Francesca De André e Giorgio. Si è trattato di uno dei momenti a cui ieri è stato dato più spazio e che ha visto la De André scoppiare in lacrime a causa del tradimento del suo ragazzo: gesto che Francesca non si aspettava affatto dopo l’ultima settimana e che in realtà – stando a quanto emerso nella puntata di ieri – è avvenuto proprio qualche giorno prima che Giorgio entrasse nella casa del Grande Fratello per avere un chiarimento con lei; in altri termini: Giorgio sapeva di aver fatto qualcosa di sbagliato prima di entrare nel programma e nonostante ciò non ha voluto dir nulla a Francesca. Che infatti ha avuto un crollo emotivo sia durante la diretta sia dopo. In tutto questo non è intervenuto subito ma lo ha comunque fatto il napoletano Gennaro Lillio che in confessionale ne ha dette di ogni a Giorgio.

Francesca De André in difficoltà: Gennaro Lillio furioso con Giorgio

“Lei – così Gennaro ha commentato quanto accaduto in diretta – deve vedere perché la storia è sua, perché è il suo uomo. Era giusto che lei vedesse con i suoi occhi e realizzasse con i suoi occhi: è entrato qui dentro e l’ha abbracciata quando giorni prima stava con un’altra… per me è un ometto piccolo così, uno che non si merita niente, una persona pessima che fa sc…o proprio. Non merita una persona come Francesca”. Gennaro ha ancora un interesse fortissimo nei confronti di Francesca, quindi è chiaro che quanto ha visto non gli ha fatto per niente piacere; certo è che gli è tornato molto utile, diciamolo, perché adesso si sentirà liberissimo (legittimamente) di lasciarsi andare di più: sapete tutti che la strategia del “chiodo schiaccia chiodo” potrebbe funzionare, no?

Le parole di Francesca De André e il futuro con Gennaro

“E pensare – queste le parole di Francesca in confessionale – che era un uomo che se vedeva scene di tradimento di film si innervosiva. Sono un’idiota patentata. Non voglio rivederlo mai più, non voglio neanche il confronto, non voglio niente. Come si fa a riaprire il cuore a qualcun altro se ogni volta devi ricevere delle coltellate? Io ero innamorata veramente”. Quella che abbiamo visto insomma è una Francesca distrutta che sembra far fatica a iniziare una nuova relazione con qualcuno, e forse proprio tutto questo caos potrebbe ostacolare l’evoluzione del legame con Gennaro che intanto peraltro ha qualcosa di ancor più serio a cui pensare. Il Grande Fratello 2019 comunque è ancora lontano dalla fine e tutto potrebbe succedere, anche che Francesca dimentichi definitivamente Giorgio. Noi ovviamente vi terremo aggiornati.