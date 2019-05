Serena Rutelli, l’allusione di Vladimir Luxuria al Gf 2019: la sua è una strategia?

Vladimir Luxuria, domande strane a Serena Rutelli al Grande Fratello 2019

Perché Vladimir Luxuria ha fatto certe domande a Serena Rutelli? Cos’ha notato che noi invece non abbiamo mai preso in considerazione sinora credendo nella buona fede della concorrente? Al Grande Fratello 2019 il comportamento della figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli potrebbe essere contestato da più coinquilini con il lento avvicinarsi della finale – domani sarà decretato il primo finalista -, e la nuova inquilina della Casa ha voluto vederci chiaro: si tratta di una strategia o di naturale disinteresse rispetto ai fatti accaduti al Gf? Cerchiamo di fare il punto della situazione perché sapete bene che Luxuria non parla mai tanto per e sa sempre dove andare a parare.

Vladimir Luxuria a Serena: “Veramente non te ne f…a niente?”

“Mi sembri – questo il discorso di Vladimir in disparte con Serena – l’albero con le foglie che restano immobili anche quando passa una tempesta, no? Pensi – le ha chiesto in merito alla sua apparente tranquillità – che siano discussioni che non ti riguardano o pensi che intervenendo in certe discussioni ne potresti rimanere troppo coinvolta, oppure veramente non te ne f…a niente?”. Luxuria ha fatto subito riferimento alla discussione tra Francesca De André, che farebbe bene a pensare ad altro invece di attaccare chiunque, e Martina Nasoni, che secondo la prima berrebbe in modo eccessivo; Vladimir le ha chiesto cosa avrebbe risposto se Francesca le avesse chiesto di prendere una posizione, e con assoluta tranquillità Serena ha detto la sua: “Avrei dato un mio parere […] quella sera ha bevuto qualcosina in più. Io non vado a vedere Martina quando beve ma quella sera l’ho notato. Non è una che sta attaccata, lo avrei detto”.

Serena stronca qualsiasi allusione: è solo una questione caratteriale

Sul suo essere silenziosa insomma la Rutelli ha precisato che si tratta di una questione caratteriale stroncando sul nascere qualsiasi eventuale allusione a una strategia per vincere; la sua voglia di stare sola peraltro è anche dovuta a ciò che accade nelle varie puntate del lunedì e alla situazione che sta vivendo al Grande Fratello: “Dopo la puntata – queste le sue parole a Vladimir – il martedì stai sempre a pensare, e quindi stare qui affrontare queste cose da sola, anche per una sciocchezza non c’è qualcuno… C’è stato un momento in cui ho detto ‘Voglio stare da sola’ perché penso tanto e rifletto tantissimo. E spero che i miei siano soddisfatti del percorso che sto facendo”. Sicuramente lo saranno, cara Serena, così come lo sono senza dubbio i tuoi fan. Certo, qualche parolina in più qualche volta sarebbe gradita.