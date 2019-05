Gf, Serena Rutelli dubbi su fratello e sorella: “Ho già una famiglia”

By

News Grande Fratello, nuove confessioni di Serena Rutelli su sorella e fratello ritrovato

Serena Rutelli sta riflettendo seriamente sulla possibilità di rivedere il fratello una volta terminata l’esperienza al Grande Fratello 2019. Ha spiegato che sua sorella è libera e può fare tutto quello che vuole: può decidere di incontrare sia la sua madre biologica sia suo fratello senza compromettere il loro rapporto. Che è stupendo da quando erano bambine. Si sono sempre fatte forza l’un l’altra e di certo non smetteranno di farlo qualora dovessero prendere delle decisioni diverse riguardanti la loro famiglia.

Gf ultime notizie, le parole di Serena sulla sorella e i dubbi sull’incontro col fratello

Dopo aver capito cos’è successo tra Francesca e Gennaro dopo il litigio, ora sappiamo che Serena Rutelli si sta chiedendo se sua sorella abbia già incontrato il fratello: “Secondo voi mia sorella l’avrà fatto l’incontro con mio fratello che è uscito fuori?”. Ha poi aggiunto: “Conoscendola, penso che starà giù per come potrei stare io”. Serena, però, sta bene: sta vivendo al massimo l’avventura al Gf 16 e sicuramente arriverà molto lontano… persino alla finale!

Il rapporto speciale di Serena del Gf e la sorella: il racconto

Serena del Grande Fratello ha poi spiegato che lei e la sorella hanno sempre fatto ogni scelta decidendo con la loro testa, senza alcun tipo di condizionamento: “Se io ho chiuso una porta, lei può decidere tranquillamente se aprirla. Noi siamo sempre state libere. Mi piacerebbe avere un incontro con mio fratello che è apparso. Però io comunque adesso ho una famiglia. Loro comunque per me sono la mia vittoria. Non li sostituirei con nessun altro. Anche quando avranno novant’anni, starò vicino a loro”. Abbiamo scoperto anche l’ultima confessione fatta da Vladimir Luxuria sul problema di Michael Terlizzi.