Kikó e Ambra, prime ombre sulla storia al Grande Fratello: la confessione del gieffino

Ambra Lombardo e Kikó Nalli, una storia d’amore nata al Grande Fratello tra dubbi e incertezze

Gli sfoghi di Kikó Nalli in confessionale al Grande Fratello certe volte sembrano davvero incomprensibili perché non si riesce a capire bene quali siano i motivi che realmente lo fanno preoccupare: è innamorato di Ambra Lombardo ma non ha molta fiducia in questo rapporto? Gli piace da impazzire ma deve tener conto anche del pensiero dei figli? La famiglia che ha costruito con Tina Cipollari rappresenta un impedimento affinché possa spiccare davvero il volo? Talvolta nei suoi confessionali si mescolano così tante cose che riesce difficile capire cosa passi realmente nella testa nell’ex marito dell’opinionista di Uomini e Donne. Proprio oggi in un suo confessionale ci sembra di aver capito che Nalli ha messo un freno ai sentimenti impetuosi manifestati nelle prime puntate.

Kikó frena con Ambra? “Mi piace stare coi piedi per terra”

Il gieffino infatti ha prima fatto cenno alle tante paure che ha in questo periodo per poi parlare della Lombardo e della propria necessità di non correre nelle situazioni che la vita gli mette davanti, anche in questa, sebbene sia una storia che invece gli consiglieremmo di vivere senza pensieri per la testa: è arrivato il momento di ricominciare, no? “Solo io – queste alcune delle parole di Kikó in confessionale – ho il joystick in mano per poter giocare a questa cosa, ovviamente in modo serio. Perché c’è un grosso punto interrogativo nella mia testa… mi piace stare coi piedi per terra! Lasciamo che il tempo faccia il suo corso”. Quale sia questo punto interrogativo non lo abbiamo ancora capito, o meglio a quale dei tanti abbia fatto riferimento non ci è dato saperlo: di certo con questi dubbi Kikó ha invitato il Gf 2019 a nozze, e quindi ne sapremo senz’altro di più nei prossimi giorni.

Kikó e Ambra, quale futuro per la coppia dopo il Gf?

In molti si chiedono intanto se Kikó e Ambra riusciranno a spiccare il volo dopo il Grande Fratello, e quindi a diventare finalmente una coppia, o se invece a questo periodo di lontananza farà seguito un semplice periodo di conoscenza e frequentazione. Il famoso bacio in realtà ci ha fatto capire che i due si piacciono tantissimo, quindi non capiremmo, nel caso, qualsiasi tipo di indugio. Ovviamente restate con noi perché di cose ne succederanno molte altre: ne siamo certi!