Anticipazioni Gf Vip stasera 5 ottobre: eliminato, verità e lettera da Briatore

Le anticipazioni sulla puntata di stasera del Grande Fratello Vip promettono scintille. Ci sarebbe così tanto materiale per questa prima serata che gli autori avranno avuto l’imbarazzo della scelta nel fare la scaletta. Forse alcuni argomenti verranno rimandati a venerdì, anche perché c’è una grossa matassa da sbrogliare: la verità di Adua Del Vesco. L’attrice si è detta pronta a rivelare tutto ciò che sa, senza risparmiarsi nulla. Anche se non è chiaro se riguarda l’Ares Gate oppure solo la sua storia con Massimiliano Morra, e il gossip che ha fatto esplodere. Di sicuro ammetterà l’errore di venerdì sera, perché lo ha detto più volte in questi giorni, ma rimane da scoprire come reagirà lo stesso Morra. Il caso comunque inizia a diventare più grande di loro e di sicuro verrà affrontato anche nelle sedi opportune, che non sono di certo trasmissioni televisivi. Ma proseguiamo con le anticipazioni.

Grande Fratello Vip 5 anticipazioni stasera: la lettera di Briatore e la verità di Adua

Le rivelazioni di Adua sono attesissime, ma ci sono molti altri punti in sospeso. Per esempio Elisabetta Gregoraci dovrà affrontare un nuovo momento molto duro a proposito del suo passato: l’ex marito Flavio Briatore le ha scritto una lettera e la leggerà stasera. Le tenderà una mano oppure il tutto si tramuterà in uno scontro di fuoco, visto l’avvertimento di Elisabetta? E arriviamo così alle dinamiche della Casa. Dopo la puntata di venerdì sera la tensione era alle stelle. Guenda contro Massimiliano, Tommaso non ha gradito alcune nomination e infine lo scontro tra Enock e Myriam. Ma non solo, perché Dayane e Oppini si sono avvicinati ancor di più e per lui potrebbe essere giunto il momento di leggere le parole della fidanzata e di Alba Parietti. Infine si potrebbe parlare della possibile squalifica della Contessa De Blanck. Chi verrà eliminato al Gf Vip 5 stasera? La nomination di questa settimana è davvero imprevedibile, perché sono entrati in ballo fattori in grado di ribaltare ogni previsione.

Eliminato stasera Gf Vip: Zelletta rischia grosso, ma nessuno è al sicuro

Tommaso Zorzi dovrebbe salvarsi, potendo contare su una buona fan base. Lo stesso potremmo dire di Franceska Pepe, ben voluta dal pubblico. I due che invece rischiano di più sono Adua e Andrea Zelletta: quest’ultimo non è visto di buon occhio da chi segue la diretta, ma l’altra potrebbe averlo superato dopo aver mentito venerdì sera. Ma qui arriva il colpo di scena: sabato la possibile eliminata sembrava Adua, oggi invece quello più a rischio è Andrea. Il motivo? C’è una parte di pubblico spagnolo – sì, avete letto bene: gli spagnoli seguono i nostri reality show – che ha salvato Adua. L’ex tronista potrebbe salvarsi se molti telespettatori hanno votato per salvare lui subito dopo la puntata o sabato. Ma attenzione, perché anche i fan di Franceska sono tesi: se Andrea dovesse aver preso tanti voti per far sì che esca Adua e quest’ultima è stata salvata dagli spagnoli, allora anche la Pepe potrebbe rischiare. Insomma, l’eliminato di stasera sarà davvero una sorpresa.