Quella di lunedì 5 ottobre 2020 si preannuncia un’altra scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. Adua Del Vesco, in un momento di confidenze con Dayane Mello e Matilde Brandi, ha fatto sapere che nel corso della diretta condotta da Alfonso Signorini farà delle importanti rivelazioni. L’attrice siciliana ha dichiarato di volersi togliere un peso e di voler mettere fine alle menzogne, che per tanti anni l’hanno fatta soffrire. Adua – vero nome Rosalinda Cannavò – ha spiegato che finalmente dirà tutta la verità anche se ci saranno delle conseguenze importanti. Conseguenze che, a quanto pare, potrebbero riguardare il suo ex fidanzato Massimiliano Morra. Adua ha ammesso di aver rovinato gli anni più belli della sua vita per coprire gli altri e che ora è stanca di tacere.

Adua Del Vesco annuncia importanti rivelazioni al Grande Fratello Vip

“Sono anni che le persone che mi stanno accanto mi vedono soffrire per gli altri. Ora stop. Non posso portare il peso dei problemi, delle questioni, delle situazioni degli altri. È un macigno troppo grande. Mi dispiace, però ho fatto tanto per gli altri. Io ho rinunciato agli anni più belli della mia vita per coprire gli altri. Ora basta. Sono arrivata a un punto che non me ne frega un cavolo di quello che può pensare la gente di me. L’importante è che io stia bene con me stessa. E mi serve questo per stare bene con me stessa”, ha dichiarato Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip. Chiacchierando poi con Stefania Orlando, Adua Del Vesco ha ammesso di aver mentito nel corso della diretta di venerdì sera. “Lunedì dirò tutto. Lui ci resterà malissimo”, ha sottolineato la 25enne. A quanto pare il lui in questione è Massimiliano Morra, attore legato in passato all’attrice e attualmente rinchiuso come Adua nel bunker di Cinecittà. La Del Vesco è pronta a rivelare i veri motivi della rottura con il collega? O rivelerà che la loro è stata solo una bella favola come quella con Gabriel Garko?

Adua e Massimiliano: una storia d’amore dalle mille contraddizioni

Quella di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra non è una storia limpida ed è ancora oggi avvolta da innumerevoli contraddizioni. Al Grande Fratello Vip l’attore ha dichiarato di aver amato la collega per circa un anno mentre in una vecchia intervista a Vieni da me di Caterina Balivo aveva confidato che la storia era durata quasi tre anni. Non solo: di recente Francesco Testi ha svelato che la rissa con Morra per amore di Adua è stata completamente inventata a tavolino dalla loro agenzia per pubblicità. Adua e Morra si sono amati sul serio o hanno finto per tutto questo tempo?