Caos Oppini, parla la fidanzata: “Prenda una posizione”, Alba furiosa

Possiamo ormai parlare di caso Oppini al Gf Vip 5: il figlio di Alba Parietti è al centro di un triangolo amoroso, forse anche un po’ a sua insaputa. Dopo che Dayane Mello ha confessato di avere una cotta per lui tra loro il rapporto sembra essersi rafforzato e la modella lo cerca ancor più di prima nella Casa. Lui venerdì sera ha voluto rassicurare la fidanzata Cristina, riconoscendo che per lei non deve essere stato facile vedere ciò che ha visto. Qualcuno forse si sarebbe aspettato maggiore distanza fra i due concorrenti dopo quanto successo, invece così non è stato. Oppini non ha messo paletti nel rapporto con Dayane, ma sembra essere totalmente in buona fede. Nel frattempo lo stesso Signorini ha detto che se dovesse succedere qualcosa tra Oppini e Dayane sarebbe felice, ma si sarà forse dimenticato che lui ha una fidanzata? Proprio Cristina oggi ha deciso di intervenire in questo caos.

Francesco Oppini, oggi parla la fidanzata Cristina: “Deve prendere una posizione chiara”

Già ieri Alba Parietti si è infuriata e ha chiesto che suo figlio venga messo al corrente di tutto. Oggi Cristina, la fidanzata di Francesco, ha ripreso il post della suocera e ha aggiunto dell’altro. Ha detto di voler fare delle precisazioni e ha aggiunto che Alba vuole proteggere le persone che ama. Cristina infatti è molto riservata e non appartiene al mondo dello spettacolo. Lei comunque si fida del suo fidanzato: “Ho una grande fiducia nell’uomo che ho conosciuto, e che amo più della mia vita”. Eppure non sono giorni facili, visto che ha scritto che Alba è stata fondamentale per riuscire a “mantenere questa fiducia”. Ciò che ha visto non le è molto piaciuto, come sospettato già da Oppini stesso: “Certe immagini ed eccessi di manifestazioni avrebbero amareggiato e mortificato chiunque”. Ha sottolineato che tra lei e Francesco c’è un profondo sentimento d’amore che li unisce. Ma lo ha comunque invitato tra le righe a prendere le distanze da Dayane. Queste sono state le sue parole: “Francesco deve dare una dignità prendendo una posizione chiara con un comportamento lineare e coerente con i suoi sentimenti e che non si prestino ad ambiguità che creano solo angosce e sofferenze”.

Alba Parietti, le ultime raccomandazioni al figlio al Gf Vip: “Mi aspetto che distingua gioco e vita reale”

Alba ha aggiunto dell’altro a queste parole della fidanzata di suo figlio, riconoscendo che alla ragazza sia costato molto parlare pubblicamente sui social. La Parietti è pienamente intenzionata a tutelare il fidanzamento del figlio: “Quello che importa è tutelare i vostri sentimenti profondi che devono avere dignità e rispetto”. Si sarà riferita anche ai tanti che sperano in qualcosa di più di un’amicizia tra Francesco e Dayane al Gf Vip? Ha taggato anche Signorini in questo suo post, per cui è probabile che se ne parlerà stasera in puntata. Lei è certa che Francesco riuscirà a riprendere in mano la situazione: “Mi aspetto di riconoscere l’uomo che conosco e che stimo e la sua lucidità e rispetto per chi in lui ha fiducia. Che distingue il gioco e tutela gli affetti e la vita reale”.