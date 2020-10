Dayane e Oppini, interviene la Parietti: “Lui deve sapere”, appello al Gf Vip

Dayane Mello e Francesco Oppini sono sempre più vicini al Grande Fratello Vip, ma a qualcuno inizia a non piacere il loro rapporto. Che tra loro ci fosse feeling era sotto gli occhi di tutti, infatti su Twitter in tanti hanno iniziato a notare che potesse esserci più di un’amicizia, almeno da parte della modella. Francesco è fidanzato e innamorato, ma secondo qualcuno potrebbe non aver messo i paletti giusti del rapporto con Dayane. Forse perché ignora ciò che lei hai iniziato a raccontare in giro? Scoprendo che Alfonso Signorini aveva parlato di lui con Dayane ha precisato subito che per lui si tratta solo di un’amicizia. Inoltre approfittando del confessionale durante la nomination ha mandato un messaggio alla fidanzata Cristina, rassicurandola che seppure le cose potrebbero essere viste diversamente lei può star tranquilla. La sua fidanzata non ha commentato la vicinanza con Dayane, ma ha condiviso questo messaggio di Francesco sul suo profilo Instagram mettendo un cuore rosso nella didascalia.

Gf Vip, Dayane e Oppini troppo vicini? Interviene Alba Parietti: “Fategli vedere i video”

Chi invece sta iniziando a innervosirsi è Alba Parietti. Da brava mamma, la Parietti ha preso le difese del figlio ritenendo che debba essere messo al corrente di ciò che Dayane ha detto di lui. In effetti lei ha parlato di un primo passo già fatto da Oppini verso di lei, poi a Tommaso ha parlato di un bigliettino. Insomma, ha lasciato intendere che potrebbe esserci più di un’amicizia in corso. Per questo secondo Alba Francesco dovrebbe vedere i video in questione. E con una storia su Instagram è arrivato l’appello: “Trovo che Francesco dovrebbe sapere ciò che dice Dayane alle sue spalle. Grande Fratello gli fai vedere il video del suo confessionale? Grazie”. Lei conosce bene suo figlio e si è fatta un’idea precisa del perché Francesco non stia prendendo le distanza da Dayane. Ed è certa che sia innamorato della sua fidanzata: “Ama Cristina. Francesco è leale e vede in Dayane un’amica sincera e naif non vede in lei alcuna malizia”.

Francesco Oppini, mamma Alba Parietti dice la sua su Dayane: il messaggio su Instagram

Insomma, secondo lei se Oppini scoprisse ciò che Dayane ha mormorato in giro avrebbe un atteggiamento diverso. Intanto possiamo aggiungere dell’altro, perché dopo venerdì sera Dayane pare abbia preso coraggio e stia giocando le sue carte. In questi giorni è sempre vicina a Francesco, lo abbraccia e cerca il contatto molto più di prima. Ieri sera ha anche provato a prendere il posto di Tommaso e a dormire con Oppini, ma poi sono stati chiamati tutti in confessionale e al ritorno ognuno è tornato al proprio posto letto. Domani sera il concorrente scoprirà cosa ha detto Dayane in confessionale?