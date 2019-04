Anticipazioni Amici terza puntata Serale, Tish rischia grosso la prossima settimana

Serale Amici 2019 terza puntata, le anticipazioni sull’eliminato del 13 aprile

Le anticipazioni sulla terza puntata del Serale di Amici non sono state rilasciate da nessuno, diciamolo subito: il programma infatti è in diretta, e sarà così fino alla fine, quando sapremo il nome del vincitore della 18esima edizione. Dalle due puntate andate in onda la scorsa settimana e ieri possiamo azzardare però delle ipotesi tutt’altro che improbabili, visto che sinora ciò che vi abbiam detto si è verificato: sì, avevamo pronosticato l’eliminazione di Mameli e Alvis e non quella di Ludovica, ma chi avrebbe mai immaginato che Loredana Bertè avrebbe fatto quella scelta? Al solito insomma ad Amici niente è scontato.

Spoiler Amici 18, eliminato terza puntata tra i Blu?

Ludovica, una concorrente della Squadra Bianca, è andata via dopo Mowgli, uno dei concorrenti della Squadra Blu, ed è molto probabile che a lasciare il programma la prossima settimana sarà nuovamente un Blu poiché in genere le eliminazioni si alternano. Ovviamente niente è scontato e non è detto che non possa andar via anche un Bianco, se Ricky Martin (ancora al centro dell’attenzione dopo l’ultima puntata) e il suo team di talenti non dovessero convincere il pubblico a casa, la Bertè e i professori. Ma cerchiamo di fare il punto.

Anticipazioni terza puntata Serale Amici 18, Jefeo nella bufera

In questa settimana sentiremo senz’altro parlare Jefeo perché in puntata ha cercato di far capire a Ludovica che l’ha votata non per mandarla fuori ma per un suo gusto: motivazione incomprensibile per certi versi, perché se io ti voto so bene che ti sto mettendo a rischio. E se mi metti a rischio in un momento così importante posso anche dubitare – come in effetti Ludovica e il pubblico hanno fatto – della forza del legame che ci lega. Forse sarà dato spazio anche a Tish che questa sera ci è parsa parecchio sotto tono, tant’è che siamo convinti che qualche professore abbia voluto metterla a rischio proprio per farla esibire: ci sbaglieremo? Chissà. In settimana comunque ne scopriremo senz’altro di più!

Terza puntata Serale Amici 2019, quale futuro per Giordana Angi?

Per quanto riguarda la Squadra Bianca vi ricordiamo che Valentina Vernia e Umberto Gaudino sembrano non aver chiarito e che Giordana Angi è stata oggetto delle critiche di un bel po’ di avversari: cosa che avrà senz’altro contribuito a non farle ottenere il 90% durante l’esibizione-scommessa proposta da Ricky Martin alla fine della prima manche. Non è da escludere che Giordana parli proprio degli attacchi ricevuti e manifesti la sua tristezza per non essere stata capita. D’altra parte, le casette vengono seguite soprattutto per ciò che gli allievi vivono in termini di emozioni e sentimenti e non tanto per le performance di cui si renderanno protagonisti il sabato.

Anticipazioni Amici terza puntata Serale: sfida tra Tish e Alvis la prossima settimana?

Anticipazioni sull’eliminato della terza puntata? I concorrenti più a rischio sono senz’altro Alvis e Mameli, anche se forse, essendo il secondo difeso da molti della commissione, il cantante meno al sicuro è proprio il primo. Per quanto riguarda i Blu non è da escludere che venga messa a rischio di nuovo Tish, visto che tutti gli altri sembrano essere molto amati dagli insegnanti: dovendo fare un nome faremmo il suo o quello di Valentina perché ci sembra davvero improbabile che Jefeo, Alberto e Vincenzo vengano messi in discussione. Cosa succederebbe se Alvis e Tish dovessero scontrarsi? Ad Amici tutto può succedere ma è probabile che sarà proprio Tish ad avere la meglio! Restate con noi perché vi terremo aggiornatissimi! Qui intanto trovate la replica delle puntate andate in onda sinora.