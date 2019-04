Replica Amici 18: dove rivedere le puntate del Serale

By

Amici 2019 replica: come non perdere mai le puntate del Serale dell’ultima edizione del talent show

Le repliche di Amici 18 tornano utili a tutti quelli che hanno perso l’ultima puntata del Serale andata in onda, soprattutto a quei ragazzi che il sabato sera preferiscono uscire. Adesso dispongono di Internet, che permette loro di scoprire cos’è successo durante la diretta, quali sono stati i momenti più importanti e chi è stato il nuovo eliminato. Il Serale regala sempre delle belle sorprese e tante emozioni: non manca mai lo spazio “C’è posta per te”, durante il quale Maria De Filippi permette ai concorrenti di incontrare i loro genitori o una persona speciale.

Serale Amici 18, repliche e contenuti-extra: tutto quello che c’è da sapere sugli allievi della scuola

Dove rivedere la replica di Amici 2019? Potrete andare o direttamente sul sito di WittyTV (dove troverete anche numerosi contenuti-extra) o vedere la puntata su La 5, domenica dalle 18.17 alle 21.10. Liberi dal lavoro, dalla scuola e dagli impegni giornalieri, è più semplice seguire Amici di Maria De Filippi il fine settimana. Potrete così scoprire come è andata a fine la litigata fra Giordana e Tish, ma potrete anche vedere quello che Ricky Martin ha fatto ad Amedeo (questa volta lo ha palpeggiato… proprio lì!).

Amici 2019 Serale news: le ultimissime su concorrenti, insegnanti e coach

Durante le puntate del Serale di Amici, Loredana Bertè è stata molto severa soprattutto con alcuni allievi: non si risparmia mai e fa scoppiare sempre delle gigantesche polemiche! Cos’altro succederà? Siamo certi che non abbiamo ancora visto nulla: nei prossimi giorni, Giordana tornerà ad attaccare Tish e i Blu non staranno sicuramente zitti. Valentina ha dimostrato di avere un bel caratterino che, con tutta probabilità, potrebbe portarla alla finalissima di Amici 2019!