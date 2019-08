Andreas e Veronica senza pietà contro gli haters: l’ultimo gesto della coppia

Veronica Peparini e Andreas Muller felici in vacanza, la coppia al settimo cielo

Andreas Muller e Veronica Peparini hanno passato le vacanze insieme e se la stanno spassando alla grande alla faccia di tutti gli haters che continuano a contestare questa storia d’amore per via della differenza d’età. Non si capisce perché il fenomeno dell’odio virtuale e del dire tutto sempre e comunque su qualsiasi cosa si stia diffondendo a macchia d’olio nel Web ma in assenza di studi sociologici seri le vittime non possono di certo farsi intimorire da chi continua a sputare veleno in questo o quest’altro profilo. Lo sanno bene proprio Andreas e Veronica che hanno iniziato a conoscersi dopo Amici di Maria De Filippi e hanno deciso di vivere la loro relazione alla luce del sole solo da poco tempo; già a Capodanno c’era stato qualche gesto eclatante ma è a partire dalla tarda primavera che i due si sono lasciati andare completamente.

Andreas, la frecciatina agli haters e la foto assieme alla sua Veronica

Gli ultimi video e le ultime foto in effetti li vedono felici in vacanza mentre si baciano, abbracciano e scherzano tra di loro e con gli amici, incuranti delle continue polemiche. A sottolineare questa tranquillità è stato proprio Andreas che, dopo aver dato spettacolo con una foto tutt’altro che casta, nel pubblicare degli scatti che lo vedono in posa assieme a Veronica ha scritto anche un commento che sa tanto di chiara frecciatina agli haters: “Nella prima foto – queste le sue parole – leggiamo i commenti idioti. Nella seconda foto leggiamo commenti sensati dolci e buoni. Nella terza foto io che mi diverto e lei che vorrebbe farmi sparire l’armonica”. I “commenti idioti” della prima frase sono ovviamente quelli di chi critica a prescindere e che purtroppo continueranno ad esserci per chiunque, anche per chi ha fatto scelte di vita meno coraggiose; Andreas e Veronica quindi fanno bene a non dar retta a nessuno e a guardare avanti cercando di realizzare tutti i loro progetti.

Le ultime news su Amici di Maria De Filippi

Non abbiamo conferme ma tra l’altro dovrebbero tornare entrambi ad Amici, lei come componente della commissione di danza e lui come membro dei ballerini professionisti. Sulla nuova edizione sappiamo davvero poco, anche perché le novità pubblicate in questi giorni riguardano soprattutto la prima edizione Vip di Amici, ma non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo. Restate con noi!