Andrea Zelletta su Raffaella Mennoia: “Che dire…”, l’ex tronista si schiera

Raffaella Mennoia, la difesa di Andrea Zelletta dopo le accuse di Teresa Cilia

Le accuse di Teresa Cilia a Raffaella Mennoia non sono ancora chiare, nel senso che l’ex tronista di Uomini e Donne ne ha dette parecchie sul conto dell’autrice della trasmissione di Canale 5 – ha parlato ad esempio dell’amatissima Paola Frizziero dopo essere stata attaccata da Karina Cascella – ma sinora non è mai entrata nei dettagli. Fin da subito comunque Teresa ha precisato che ringrazierà sempre ciò che il programma ha fatto per lei e che i suoi malumori dipendono non dalla redazione in toto ma solo da Raffaella che – come ben sapete – è però il braccio destro di Maria De Filippi. Nonostante questa precisazione in molti si sono schierati contro la Cilia a difesa di tutto il programma, come se la ragazza avesse attaccato Uomini e Donne e non la Mennoia soltanto.

Andrea Zelletta ringrazia la redazione di Uomini e Donne

Tra questi spicca Andrea Zelletta che pur non avendo citato direttamente Teresa ha scritto due righe tra le sue storie commentando una foto che lo vede seduto sul trono: “Che dire – queste le sue parole –… mi viene in mente solo una parola… Grazie…”. Andrea ha taggato non solo Raffaella ma anche Michele, Claudio e Lilli, tutti autori della trasmissione che – lo ripetiamo – non sono stati mai tirati in ballo da Teresa. Lo stesso – come forse avrete saputo – ha fatto anche Lorenzo Riccardi, e anche Jack Vanore, tirato in ballo in questa situazione, si è difeso scrivendo qualche parolina su Instagram. Sono tanti insomma quelli che stanno intervenendo sulla questione, anche se – e ciò va detto per amore di verità – i post non sono sempre commentati con pareri favorevoli: c’è infatti anche chi non ama il modo in cui i tronisti difendono a spada tratta Raffaella e che quindi si sta schierando con Teresa.

Le ultime news sulle accuse a Uomini e Donne: Teresa Cilia senza freni

La verità sicuramente verrà a galla perché la Cilia ha promesso persino di mandare online dei messaggi vocali sostenendo che dirà tutto tra 2-3 giorni quando avrà modo di tutelarsi legalmente. Non sappiamo cosa ci sia in ballo e non vogliamo dare alcun tipo di giudizio al momento perché senza prove concrete qualsiasi accusa lascia il tempo che trova; siamo però convinti che la trasmissione non possa far cadere nel dimenticatoio questo terremoto mediatico perché ne va della sua credibilità. Attendiamo i prossimi risvolti!