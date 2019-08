UeD, Jack Vanore senza freni su Teresa Cilia e Mario Serpa: il post

Jack Vanore, l’attacco di Teresa Cilia dopo UeD

Quello che è successo nell’ultima settimana è un vero e proprio terremoto per Uomini e Donne, non c’è dubbio; non si tratta di una semplice frecciatina o di accuse leggere ma di dichiarazioni pesantissime che hanno coinvolto persone che sono state per parecchio tempo a contatto con la redazione: parliamo di Teresa Cilia, che ha iniziato a lavorare con il team di Maria De Filippi dopo Temptation Island, e di Mario Serpa, promosso a opinionista della trasmissione di Canale 5 dopo il primo trono gay. Anche Jack è stato tirato in ballo in questo tritacarne mediatico e ovviamente non poteva che rispondere.

Uomini e Donne, Jack Vanore non ne può più: il post su Instagram

Il post che leggete qui di seguito infatti sembra essere riferito proprio a Teresa e Mario, cioè “gli infelici”, sulla bocca dei quali ci sarebbe la “cattiveria” di cui si parla; Jack non fa chiaramente riferimento ai due ex protagonisti di UeD ma ci vien difficile credere non sia così, anche perché molti follower hanno avuto il nostro stesso pensiero: nei commenti non si parla d’altro e sono in parecchi ad essersi schierati dalla parte dell’ex tronista di Uomini e Donne ora opinionista, sebbene qualcuno lo abbia criticato. Fossimo noi in Jack interverremmo con più forza sulla vicenda perché le dichiarazioni di Teresa non sono state affatto leggere e la polemica – ne siamo certissimi – non si placherà nei prossimi giorni.

UeD, Raffaella Mennoia nella bufera dopo gli attacchi di Teresa

Per chi si fosse perso gli ultimi aggiornamenti infatti Teresa ha detto apertamente che parlerà tra 2-3 giorni di cose concrete, che rilascerà molte più dichiarazioni e che sta aspettando solo perché intende tutelarsi. Al momento non è possibile dare ragione né a Raffaella Mennoia, che non scrive più su Instagram da un po’, né all’ex tronista di UeD oggi spostata con Salvatore Di Carlo, perché non ci sono prove di alcun tipo. Speriamo soltanto che questa situazione venga affrontata con la giusta chiarezza da parte dei diretti interessati perché quanto si sta dicendo mina fortemente la credibilità di un programma che già ha dovuto affrontare in questi ultimi mesi la fine contestatissima delle storie-lampo di Giulia Cavaglià e Angela Nasti.