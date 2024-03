Amici, puntata speciale con il pubblico: quando si registra e dettagli

Oggi, venerdì 22 marzo, è andata in onda una puntata speciale di Amici di Maria De Filippi. Il talent show ha preso lo spazio riservato a Uomini e Donne per mandare in onda un daytime esteso, così da fare il punto della situazione su tutto ciò che è avvenuto in casetta prima della messa in onda della prima puntata del Serale. Ma, a quanto pare, questo non sarà l’unico appuntamento particolare dedicato alla trasmissione. Stando a quanto svelato da Amici News, domenica, 24 marzo, si registrerà un’altra puntata speciale. Questa volta, però, non riprenderà gli avvenimenti della casetta, bensì sarà una registrazione con il pubblico presente.

Amici: i dettagli sulla puntata speciale del programma

Ieri, giovedì 21 marzo, si è registrata la prima puntata del Serale di Amici. Stando alle anticipazioni, il primo eliminato è stato Ayle, mentre al secondo ballottaggio finale sono finiti Lil Jolie e Kumo. La seconda puntata verrà registrata giovedì 28 marzo ma, nel frattempo, pare che Maria De Filippi abbia deciso di fare un altro speciale con la presenza del pubblico. Il contenuto e lo scopo di questo incontro non sono ancora chiari. Amici News ha ipotizzato che si possa trattare di una votazione improvvisa, tuttavia non ha saputo fornire altri dettagli aldilà della data della registrazione, ovvero questa domenica, 24 marzo.

Diversi fan del programma credono che Maria De Filippi voglia risolvere diverse questioni rimaste in sospeso tra gli allievi del talent show. Effettivamente, in questi giorni, nella Scuola è successo veramente di tutto. Prima, Holden ha lasciato per alcuni giorni il programma. A seguito di attacchi di panico e di una forte discussione con Rudy Zerbi, l’allievo ha abbandonato Amici. Dopo qualche giorno a casa, però, ha deciso di tornare, scatenando reazioni divise da parte sia del pubblico che dei suoi compagni. Non solo, la relazione tra Mida e Gaia è giunta al termine e tra i due regna ormai il gelo.

In tutto ciò, l’eliminazione di due compagni nella prima puntata avrà probabilmente smosso ancora di più le dinamiche tra i restanti concorrenti. Tuttavia, rimane ancora il dubbio sulla necessità di registrare questo speciale con il pubblico, cosa non avvenuta per gli altri appuntamenti di questo tipo. A questo punto, non resta che attendere la prossima domenica per capire meglio di cosa tratterà questa puntata speciale di Amici.