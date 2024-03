Amici Serale: chi è il secondo eliminato della prima puntata (rumor)

Ieri, giovedì 21 marzo, è stata registrata la prima puntata del Serale della 23esima edizione di Amici. Come ogni anno, Amici News ha riferito le anticipazioni di quanto accaduto durante la registrazione. Stando a quanto riportato, la prima manche ha visto l’eliminazione del cantante Ayle, membro della squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Le restanti due manche hanno visto andare al ballottaggio finale Kumo per il team Cuccarini – Emanuel Lo e Lil Jolie per Pettinelli – Todaro. Il verdetto finale è stato poi comunicato in casetta, motivo per il quale il pubblico non ha potuto scoprire in anteprima il nome del secondo eliminato.

Tuttavia, poco fa si è diffuso il nome del presunto eliminato. Amedeo Venza ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui ha annunciato che a dover lasciare per sempre la Scuola di Amici è stato il ballerino Kumo. La stessa indiscrezione è arrivata anche a Novella2000, che assicura di aver ricevuto una segnalazione da parte di alcuni fan presenti alla registrazione di ieri, 21 marzo. A quanto pare, il ballerino sarebbe stato avvistato in tarda serata mentre lasciava la casetta.

Kumo secondo eliminato del Serale? Cosa si sa fino ad ora

Naturalmente, si tratta d’informazioni da prendere con le pinze e bisognerà attendere la messa in onda di sabato 23 marzo su Canale 5 per avere la conferma dell’eliminazione definitiva di Kumo. Certo è che l’indiscrezione non ha lasciato molti sorpresi. Tra Lil Jolie e Kumo, infatti, in tanti si aspettano che la giura abbia deciso di optare per cacciare il ballerino. La cantante è stata sempre molto apprezzata nel corso del pomeridiano ed una sua uscita alla prima puntata appare molto meno probabile.

D’altro canto, in tanti credono che l’eliminazione di Kumo sia ugualmente ingiusta. Nei mesi passati, il ballerino hip-hop ha sempre fatto esibizioni molto apprezzate, oltre a ricevere il supporto costante del suo prof Emanuel Lo. Poi, a pochi passi dall’inizio del Serale, il coreografo ha iniziato a metterlo da parte, tanto da consegnarli per ultimo la maglia del Serale. Non è chiaro a cosa sia stato dovuto questo cambiamento radicale, ma sono molti ad aver criticato il modus operandi di Emanuel Lo e del programma. Ad ogni modo, non resta che attendere la prima puntata del Serale per vedere se Kumo è stato effettivamente il secondo concorrente eliminato.