Amici, Maria vuole un ritorno alle origini: “Sarà come pre Covid”

L’edizione di quest’anno di Amici di Maria De Filippi sta giungendo ormai alla sua conclusione. Sabato 18 maggio andrà in onda la finale, questa volta con sei allievi a contendersi il titolo anziché quattro come nelle scorse edizioni. Oltre questa novità, la conduttrice Maria De Filippi ha pensato di reintrodurre una tradizione che si era persa con le restrizioni dovute alla pandemia. Capiamo nello specifico di cosa si tratta.

Per questa finale Maria De Filippi ha deciso di rispolverare una vecchia usanza, andata persa a causa delle restrizioni nel periodo del Covid. Nello specifico la conduttrice vuole nuovamente invitare in studio la stampa ed i rappresentanti delle diverse emittenti radiofoniche italiane nel corso della puntata. Negli anni della pandemia i giornalisti, gli speaker ed i discografici erano costretti a collegarsi da casa per dare il loro parere in merito alle esibizioni dei diversi concorrenti e seguire tutta la puntata in video. Quest’anno Maria ha deciso di ritornare alle origini ed invitarli nuovamente in studio, non essendoci più restrizioni di alcun tipo.

Questa “novità” porterà forse ancora più pepe nella competizione. Sicuramente la presenza in studio di lavoratori del mondo della musica e dello spettacolo aumenterà l’ansia da parte dei ragazzi che si giocheranno la finalissima. Inoltre i loro pareri in merito alle diverse esibizioni potrebbero influenzare sia i giudici che il pubblico da casa. Gli allievi dovranno quindi dare ancora di più il massimo.

Le novità di questa finale

La finale di quest’anno sarà diversa rispetto agli anni scorsi. A giocarsi il titolo di vincitore, difatti, non saranno più solo in quattro ma in sei. La notizia era già stata diffusa sui social da Amedeo Venza, esperto di gossip. L’indiscrezione è stata poi confermata nella scorsa puntata, dove nessuno dei ragazzi è stato eliminato. A concorrere per la vittoria sono quindi i quattro cantanti Holden, Mida, Petit e Sarah ed i due ballerini Dustin e Marisol. Sui social i fan del programma si stanno scatenando a scommettere su chi vincerà, esprimendo il loro parere personale sui ragazzi. Anche qualche ex volto del talent si è espresso a riguardo, tra cui la ballerina Lucia, eliminata qualche puntata fa, e l’ex professionista Fabrizio Prolli.