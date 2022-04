Amici, Lorella rimbrotta Luigi: lui in lacrime e interviene Maria, c’entra Alex

Lorella Cuccarini ha ripreso Luigi ad Amici 21 per un suo parere espresso qualche giorno fa. L’insegnante non ha gradito quanto detto dall’allievo di Rudy Zerbi sul suo conto, quando ha fatto notare che sebbene dica di non voler mettere in difficoltà gli altri allievi alla fine lancia guanti che vanno a favore dei suoi allievi. Come fanno tutti gli insegnanti, o quasi, e come d’altronde prevede il meccanismo del guanto di sfida: dimostrare in cosa eccelle un allievo rispetto a un altro. E quindi dove l’altro pecca rispetto a quello che eccelle. Altrimenti basterebbe far eseguire una prova al proprio allievo, senza tirare in ballo un avversario. Un meccanismo spesso messo in discussione dagli allievi stessi e da una parte del pubblico, ma che esiste.

Sebbene Lorella sia insegnante di un allievo che da sempre dice tutto ciò che pensa, anche quando pure per lei farebbe meglio a stare in silenzio, appena Luigi ha detto qualcosa che non ha gradito ha subito chiesto di incontrarlo. Ha mostrato al cantante il momento del daytime che non ha apprezzato, ovvero quando è arrivato un guanto di sfida evidentemente a favore di Sissi e Alex e Luigi aveva commentato così:

“Carina, equa ma il brano è femminile e ovviamente c’è Sissi, è più a loro favore. Così tanto equo non mi pare, dal mio punto di vista. Sicuramente Lorella è carina, però dentro… Se lanci un guanto di sfida è perché pensi che quello a cui lo lanci sia meno. Di conseguenza se Lorella manda un guanto di sfida a me sulla scrittura è perché pensa che io sia meno. Semplicemente usa parole diverse. C’è chi appare in un modo perché dice le cose, dall’altra c’è chi fa finta di elogiare”

In realtà è un parere, quello di Luigi sulla Cuccarini, non solo largamente diffuso tra il pubblico ma che era stato fatto notare anche l’anno scorso. Almeno sui social. Eppure Lorella Cuccarini ha rimproverato Luigi oggi: “Non conosci la mia storia professionale e personale. Io ho sempre detto ciò che penso e a volte ne ho pagate le conseguenze. Non posso accettare che tu dica questo”. Quindi ha spiegato che quando lancia un guanto non lo fa per mettere in difficoltà l’altro allievo, ma spera solo che il suo allievo faccia bene. “Veramente mi dispiace che tu pensi cose che non mi rappresentano”, ha chiosato.

Luigi si è subito difeso facendo notare, in poche parole, che Lorella non si è mai scomodata di riprendere i suoi allievi quando usano parole forti con un insegnante. E si riferiva ovviamente ad Alex. Tuttavia appena ha preso parola Luigi si è scusato con la Cuccarini, perché rivedendosi non si è piaciuto. Ma ha aggiunto:

“È lecito che io possa pensare altro. Lo ha detto anche lei ad Alex, che è lecito che pensi quello che vuole quando ha detto determinate cose. Quindi è lecito che io pensi ciò che voglio. Quando c’è stato da vari suoi alunni il dire determinate cose a me non sembra che… Lei stessa ha detto che Alex poteva dire ciò che vuole”

Lorella ha confermato la cosa, ma ha aggiunto però che “è sbagliato”. Sulla questione Alex, invece, la professoressa ha detto che era ovvio dicesse quello che ha detto perché ha difeso il suo allievo. “Tu sei libero di dire su di me ciò che pensi. Ma se pensi una cosa che è sbagliata io te lo devo dire”, ha aggiunto. Luigi però ha colto alla perfezione il rimprovero: “Sento che la si sta ponendo sul non lo puoi dire perché manchi di rispetto”. E la Cuccarini non ha potuto negare: “Per me è una grande mancanza di rispetto”. Il discorso è andato avanti, ma è intervenuta Maria De Filippi per fare chiarezza. La conduttrice ha preso in mano la situazione perché mancava un pezzo nella conversazione, o meglio mancava alla Cuccarini.

Luigi è scoppiato a piangere, nel frattempo, per tutta la tensione accumulata. Quindi Maria ha spiegato che Lorella non sa cosa c’è dietro, non sa che l’equivoco tra Lorella e Luigi è nato in realtà dall’esasperazione di Luigi dovuta ad Alex, esasperato a sua volta dai guanti di Zerbi. Si riferiva a tutti gli attacchi di Alex a Luigi, sulla scrittura e non. In un certo senso, insomma, Luigi se l’è presa con Lorella per non farlo con Alex. E lo ha confermato lui stesso:

“Io sono molto leale nei confronti dei miei compagni. C’è chi non lo è stato con me. Ho attaccato lei per non attaccare i miei compagni, mi sembra scorretto farlo con loro. Con lei è stato più facile”

Lorella gli ha consigliato di risolvere questi problemi irrisolti, ma Luigi le ha spiegato che non sono irrisolti. In realtà, infatti, Luigi ha reagito con Alex ultimamente, ma una volta detto ciò che doveva dire non può combattere contro i mulini a vento. “Io l’ho già detto, se continui a farlo io non posso fare nulla. Io evito e basta”, ha detto riferendosi ad Alex. Poi ha ammesso di aver sbagliato, ma per la Cuccarini non era successo nulla di grave e ha detto che le cose gravi sono altre. Luigi sa bene quali sono le cose gravi, visto che soffre di diabete: