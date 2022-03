L’allievo si sta distinguendo sempre di più per il suo carattere più che per la sua musica: vittoria a rischio per il giovane Rina?

Anche Lorella Cuccarini si è spazientita con Alex ad Amici 2022. Negli ultimi mesi l’allievo ha tirato fuori sempre più il suo bel caratterino e pian piano più di qualcuno ha dovuto farci i conti. Alex ha cominciato questo percorso ad Amici come uno dei favori alla vittoria, eppure la sua personalità ha spinto più di qualcuno a non sostenerlo più. Di sicuro come artista è piaciuto subito alla maggior parte del pubblico, ma il suo essere spesso indisponente, saccente e presuntuoso non è piaciuto. Naturalmente tanti continuano a sostenerlo e sono disposti a difenderlo contro tutto e tutti, ma nel daytime di oggi persino la sua insegnante ha perso la pazienza.

Lorella ha convocato Alex per parlare del guanto di sfida contro Luigi in cui dovrà performare sul palco, e non solo mostrare le sue doti canore. Inutile dire che Alex non si senta molto a suo agio in questo guanto, così la sua professoressa lo ha incontrato per aiutarlo ad affrontarlo al meglio. Anche il look sarà importante, la Cuccarini ha dato i suoi consigli ma Alex ha subito cominciato a ridere ma non ne sembrava convinto. In sala, inoltre, l’insegnante ha dato tante dritte ad Alex su come stare sul palco e affrontare la canzone. “Sei troppo serio”, gli ha subito detto. Quindi ha spiegato che in questa canzone si parla a una donna, le deve dire che è una bomba e va detto con la giusta faccia.

La Cuccarini ha corretto anche il modo in cui Alex tiene o prende il microfono: deve giocarci di più, almeno in questa esibizione. E gli ha pure suggerito di guardare negli occhi il pubblico e i giudici, perché è loro che deve convincere. Dopo qualche prova e dopo che Alex rideva, sembrava sfuggente e non metteva in atto i suggerimenti, Lorella Cuccarini ha sbottato:

“Stai sempre per conto tuo, io sto qua. Ti guardo continuamente, non c’è mai contatto con gli occhi. Impossibile? Tu hai la sensazione di farlo, ma in realtà fuggi. Non ci sei mai. Ti voglio vedere sorridere, capiscimi per favore, devi essere più spudorato”

Niente da fare, Alex era riluttante e contraddiceva tutto ciò che gli veniva detto. Lorella quindi è passata a parole più esplicite: “Che dobbiamo fa? Tu lo fai come se fossi sul patibolo”. Per Alex la sua insegnante stava estremizzando, Lorella ha risposto che era l’unico modo per fargli capire le cose. Lui ha ribattuto: “No, io capisco”. Dopo un’altra prova in cui la Cuccarini lo ha corretto, Alex si è perso nell’esibizione ed era ancora scarsamente disposto a seguire i consigli dell’insegnante. E dopo alcune prove e dopo che l’allievo contraddiceva tutti i suggerimenti, Lorella ha perso la pazienza con Alex:

“Ti sto dicendo che non sei a tuo agio, te lo devo dire questo, è il linguaggio del corpo. Alex io te lo devo dire, non ti posso dire che va bene. Ti devo dire che non va bene. Ti sto dicendo che lo sforzo che hai fatto non è sufficiente. Ogni volta che ti arriverà un guanto di questo tipo, perché ne arriveranno anche di peggiori, tu soffrirai. Ho capito che ci stai provando, ci sto provando pure io a farti capire le cose però. Fammi capire che tu capisci, se metti in atto le cose che ti dico è un conto sennò abbiamo perso tempo. Ti ho chiesto di essere Bruno Mars? Alex, però mi devi stare a sentire: ti sto dicendo delle cose perché alcuni segnali mi trasmettono delle sensazioni. Tu non guardi, vedi ma non guardi. Tu mi fuggi, io ti sto guardando”

Anche durante tutto questo discorso di Lorella, Alex ha smentito punto per punto e ha spiegato, a modo suo, di non riuscire ad affrontare il tutto con le tante correzioni. L’allievo di Amici 2022 ha proseguito mettendo in discussione con il suo solito fare da puntiglioso tutte le parole dette dall’insegnante, contestando una per una tutte quelle che non gli sono andate giù. Lorella ha sbuffato: “Mamma mia, quanto sei pesante delle volte. Non pescare tutte le parole che dico, prendi il senso. Promettimi che ci pensi, tu non ce l’hai per carattere però qui dobbiamo imparare”.

Alex se l’è cavata alla fine con un “Ok” in risposta alla promessa di pensarci, ma intanto il pubblico su Twitter si è scagliato contro di lui. L’atteggiamento di Alex piace sempre meno sui social, dove gli hanno dato del “pesantone” e non solo. Si leggono critiche come “indisponente, saccente” e ancora “che pesantezza e quanta convinzione”. Qualcuno ha fatto notare che se persino Lorella, con il suo insegnare da “mamma chioccia” è arrivata a dirgli che è pesante ci sarà un motivo. C’è anche chi lo ha difeso, è chiaro, ma l’impressione è che la maggior parte dei commenti fossero contro Alex. “Era il mio preferito, ho cambiato idea”, si legge ancora su Twitter.

Alex era il mio preferito…ho cambiato idea! CHE PESANTEZZA E QUANTA CONVINZIONE! #amici21 — Stefano Russomanno (@ste_russomanno) March 30, 2022

Mamma quanto è indisponente, saccente sto ragazzo #Amici21 — Itsme???? (@Franci667) March 30, 2022

sarei gia uscita dalla sala se fossi al posto di lorella #Amici21 — V ???????? (@tvlacinorev) March 30, 2022