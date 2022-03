Amici 2022, Luigi stufo rimette al suo posto Alex (ed era ora): è scontro

L’allievo di Lorella Cuccarini non perde mai occasione di stare in silenzio ma stavolta il suo mettersi in mezzo ha provocato reazioni

Scontro tra Luigi e Alex ad Amici 2022. Il Serale ha cominciato ad avere i suoi effetti già dopo la prima puntata. Dopo aver attaccato e criticato mezza casa, adesso Alex ha messo in discussione pure Luigi. In realtà fra i due sembrava esserci un bel rapporto, tant’è che il Web si è ritrovato spiazzato da questa lite fra loro due. Dopo mesi di daytime, però, è chiaro a tutti che Alex non sa tenersi un cecio in bocca e che sente la necessità di far sapere al mondo ciò che pensa. Lo ha fatto anche stavolta, puntando il dito contro Luigi perché secondo lui si sarebbe dovuto opporre al guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi a Crytical.

Il guanto è stato giudicato equo dai tre giudici e per questo la sfida c’è stata, ma ad Alex non sta bene e ha sentito il bisogno di farlo sapere a tutti, o meglio non proprio a tutti. Nel daytime di oggi infatti hanno mandato in onda Alex che lavando i piatti con Leonardo ha chiesto a lui se secondo lui il guanto di sfida era equo. Leo ha risposto di no, quindi subito Alex: “Perché nessuno lo ha detto? Fossi stato Luigi lo avrei detto, non avrei mai cantato. Lì è la cosa che non mi piace”. Leonardo ha ribattuto dicendo che non spetta a loro fare queste scelte opporsi in questo modo, ma per Alex invece sì.

Il caso ha voluto che alle loro spalle passasse proprio Luigi Strangis, che si è avvicinato e si è inserito nella conversazione. “Stasera vuole fare il giustiziere della notte”, ha detto Leonardo su Alex. Quest’ultimo ha chiesto a Luigi perché ha fatto il guanto di sfida, Luigi ha spiegato il suo punto di vista ma all’altro non è bastato. “Non sei un rincog..nito, lo sai anche te che non cantava…”, ha detto Alex parlando di Crytical.

Luigi ha rimproverato a Crytical di non aver neanche provato il guanto di sfida, ma l’altro aveva punti di vista totalmente diversi. Luigi ha preferito non discutere: “Come dici tu”, ha detto andando via. Il commento di Alex? “Tanto a prendere punti così sono bravi tutti”. Poi Alex si è confrontato con Crytical, che ha messo subito in chiaro di non aver nulla contro Luigi e di ritenere Rudy l’unico responsabile. Anche in questo caso Alex però aveva qualcosa da dire contro Luigi:

“Al posto di farlo contro di me Anna con le barre poteva farlo con Luigi, che i suoi testi la maggior parte non sono suoi. Tutti i brani che sono usciti non sono suoi”

Crytical si è messo nei panni di Luigi e non aveva nulla da ridire. Alex però quasi voleva convincerlo della responsabilità di Luigi ed è andato a ruota libera contro di lui anche nel confronto con Crytical. Non è servito a molto, Crytical ha ribadito: “Non faccio questo discorso per Luigi, lo faccio per Rudy”. Niente da fare, Alex aveva solo voglia di parlare di Luigi: “Da quando lo conosco non ho mai sentito un parere su una cosa che andava contro in generale a qualcuno. Come se non avesse mai un parere”. In questo momento dunque nel suo mirino c’è Strangis e ha continuato a parlar male di lui.

Amici: Alex parla male di Luigi, lui lo scopre e lo zittisce così

La produzione ha mostrato tutto questo agli allievi, radunati sulle scale, e Luigi ha rimesso al suo posto Alex. Subito dopo il video in realtà ha preso la parola Alex: “Posso avere un parere guardandolo o devo sempre stare zitto?”. Sullo stare sempre zitto si potrebbe aprire un capitolo a parte, visto che in realtà ha parlato eccome e spesso anche troppo durante tutti questi mesi. Luigi gli ha fatto notare che c’è differenza tra avere un parere e mettersi in mezzo, o peggio ancora mettere in mezzo altre persone:

“Avere un parere è un conto, mettersi in mezzo è un altro. Comunque parli tanto di dire le cose in faccia agli altri però effettivamente quelle cose non me le hai dette. Che non scrivo i testi… Non me lo hai mai detto. Che sembro una persona che non prende mai una posizione, che non dice mai un parere…”

Alex era certo di aver detto tutto a Luigi, ma Luigi ha elencato tutte le cose che invece non gli ha detto in faccia e a quel punto Alex ha smesso di funzionare ed è rimasto in silenzio. Luigi ha proseguito:

“A me sembra che tu parli sempre degli altri ma non pensi al tuo. Tu parli, parli ma quando qualcuno ti parla dietro rompi le pa..e perché dici che non potevi difenderti. Io in quel contesto lì non potevo difendermi, io non ero lì per parlare. Tu dici che sono dei tuoi pareri, ma non stai dicendo io avrei fatto così punto. Tu dici io avrei fatto così e Luigi doveva fare così. Da quando mi conosci sai che non do mai pareri? In realtà no. Per te è così, perché tu intuisci tutto… Ma cosa vuoi intuire? Ma cosa ne sai cosa ho in testa? Hai detto che io penso cose diverse da quelle che dico, perché lo vedi, perché lo percepisci. Ma che ca..o percepisci, ma chi sei Giucas Casella?”

Alex ha insistito nel dire che lui sa e vede le cose che fa e pensa Luigi perché lo osserva da sei mesi. Durante lo scontro Crytical è rimasto in silenzio, confermando che lui non se l’è presa con Luigi ma con Zerbi che ha lanciato il guanto. “Io ho il mio parere”, ha detto ancora Alex sul guanto. Per Luigi c’è differenza tra il dire il proprio parere e mettere in mezzo altre persone e lo ha spiegato, di nuovo. La risposta di Alex? Questa: “Io metto in mezzo chi voglio”. E ancora una volta Luigi ha dimostrato non solo di avere un parere ma anche di non nascondersi dietro a un dito rispondendo così: “Metti in mezzo chi vuoi perché a sparlare sei bravissimo”. Alex si è difeso puntando sempre sul suo voler dare un parere e sul suo parlare in faccia alle persone.

Lo scontro tra Luigi e Alex ad Amici 21 è andato avanti, con la convinzione di Alex di avere la verità in mano e Luigi che tentava di tagliare corto per non litigare ancora. Alex continuava a parlare, però, quindi Luigi ha sbottato di nuovo:

“Fatti gli affari tuoi, non parlare di me. Tu parli di quello che vuoi? Ma poi non puoi dire che sei in mezzo alle cose, sei tu che ti ci metti in mezzo. Non puoi fare quello sorpreso, parli tu è normale che ci sei in mezzo. Io non parlo mai perché le cose non mi riguardano. Se non mi riguardano io non ci vado in mezzo, se non so determinate cose. Non è che avere un parere e non esprimerlo vuol dire avere poca personalità o non dire la cose. Ma tu stai fuori?”

Discussioni e argomenti che solitamente si sentono in un reality show. Forse Alex ha scambiato la casetta di Amici 21 per la Casa del Grande Fratello? Il pubblico intanto, leggendo qui e là sui social, sembra essere sempre più stufo dell’atteggiamento di Alex. I suoi fan invece lo difendono sempre e comunque, ma stavolta l’ago della bilancia sui social pare penda dalla parte di Luigi.