Amici 21, ancora scintille tra Alex e Luigi per Zerbi: oggi l’affondo finale

Nuovo scontro tra Alex e Luigi ad Amici 2022, ancora una volta per dei filmati mostrati dalla produzione. Di certo lo staff di Maria De Filippi non ha colpe, anzi fanno ciò che devono anche perché si chiama talent show, e non solo talent. Cosa hanno visto quindi gli allievi oggi? Una conversazione tra Leonardo e Alex, con il secondo che ha approfittato ancora una volta di una chiacchierata per lanciare frecciatine a Luigi. Da qualche settimana, tra l’altro, sembra essere il suo sport preferito: forse sente la competizione vedendo il pubblico sempre più schierato per Luigi? Questa è un’ipotesi del Web, ma Alex direbbe senza dubbio di no.

Già qualche giorno fa Alex ha criticato Luigi, oggi è successo di nuovo. Nella sala relax, Leonardo stava esprimendo il suo apprezzamento per Rudy Zerbi. Secondo il ballerino, infatti, Rudy sarebbe un professore che davvero capisce di musica, che se ne intende parecchio ed è preparato. Per Alex, naturalmente, così non è, ma dicendo la sua ha spostato il discorso su Zerbi professore ad Amici, mentre Leo stava parlando di Rudy come intenditore di musica e al massimo come insegnante in generale. Ad Amici, non è un mistero, entrano in ballo altre dinamiche prettamente televisive ed è questo che ha contestato Alex.

L’allievo di Lorella Cuccarini ha messo in discussione Zerbi perché criticherebbe gli allievi degli altri senza guardare i suoi. Come gli ha fatto notare Leonardo, però, è ciò che fanno quasi tutti i professori di Amici: ha persino riconosciuto che lo fa la sua insegnante, Alessandra Celentano. Inoltre è chiaro che ogni insegnante affronti i punti deboli in sala prove con i propri allievi, ma Rudy è sempre stato il primo a mettere in discussione anche i suoi oltre che gli allievi degli altri. Ad Alex però non convince: “Rudy non va dai suoi e dici perché non scrivi? Viene da me e dice l’artista deve saper scrivere, io già scrivo”. Si riferiva ovviamente a Luigi.

Quando è stato mostrato il filmato in casetta, Alex è subito partito in quarta spiegando che la sua insegnante è diversa da Zerbi: “Io dico scusa nella tua squadra hai persone che non scrivono, perché vieni da me?”. Albe è intervenuto per dirgli che è questo il meccanismo dei guanti di sfida del Serale: individuare le carenze degli avversari e colpire. Quindi Luigi ha preso la parola: “Resta il fatto che comunque parlare sempre…”. Neanche il tempo di finire di parlare che Alex ha sbottato contro Luigi: “Sempre, sempre, sempre. Non è che parlo sempre di te. Non ti permettere di dire che parlo sempre”.

Immediata la risposta di Luigi, e quanto mai giusta: “Io mi permetto di dire quello che voglio come fai tu”. Alex infatti sin dai primi mesi ad Amici 21 ha sempre messo in chiaro che lui dice tutto ciò che gli passa per la testa. Vedendo che si era agitato, Luigi ha specificato cosa intendeva dire: Alex parla sempre in generale, non parla sempre di lui. Poi non ce l’ha fatta più e gli ha sferrato il primo attacco: “C’è sempre quel velo leggero nel tuo modo di dire le cose come una superiorità”.

Alex ha rigettato l’accusa, non sente di essere superiore anzi: “Tira fuori un altro termine, questo è l’unico che sai tirare fuori. Viviamo assieme di chi devo parlare? Menomale che ho un’opinione”. Luigi ha ribattuto dicendo che secondo lui a volte Alex ostenta un po’ troppo, parere largamente condiviso sui social. Niente da fare, l’altro non ha accettato la critica ed è dell’idea che Luigi abbia detto quella cosa perché toccato nel profondo dalle parole di Alex sul non scrivere le canzoni. Quindi l’allievo di Zerbi ha rincarato la dose: “Sei spocchioso quando lo dici, magari non lo sei ma risulti che ti metti avanti a me, quindi superiore a me”. Per Alex risulterebbe altro: “Nella mia testa risulta solo che io dico le cose”.

La discussione è andata avanti e si sono confrontati sulle parole di Alex su Luigi nel daytime. A un certo punto dello scontro Alex ha pronunciato queste parole: “Non ho detto niente”. Per lui insomma tutto ciò che dice non conta poi molto, quindi è arrivato l’affondo di Luigi ad Alex: “Se non dici mai niente allora che parli a fare?”. Sono volate scintille da una parte e dall’altra, hanno continuato a discutere ancora per un po’ e non sono riusciti a trovare un punto d’incontro. Alex, inoltre, ha ribadito il concetto a Luigi sulle sue canzoni: “Tutti inediti scritti da altri”. Essere interpreti, però, non deve essere una colpa.