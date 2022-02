Amici 21 Alex infierisce e esagera con Calma, che dice basta: “Rispetto”

Alex e Calma hanno litigato di nuovo ad Amici 21. Ancora una volta, infatti, l’allievo di Lorella Cuccarini ha deciso di dire il suo pensiero sull’ultimo arrivato, ma forse sta diventando quasi un’ossessione. Che a lui non piaccia è ormai chiaro a tutti, lo ha detto anzi in modo forte e chiaro già nelle passate settimane. Alex Rina però ama dire ciò che pensa, così si giustifica, e lo ha fatto ancora una volta, pure se le divergenze con Calma sembravano essere superate. I due non si sono presi in dall’inizio perché Alex ha messo in chiaro di non gradire la musica di Calma già quando lo ha sentito cantare la prima volta.

Nella scorsa puntata Calma è arrivato ultimo nella classifica fatta dagli allievi stessi e in quella del televoto, dove conta tanto anche la simpatia e quanto il pubblico si sia affezionato a qualcuno. Inutile girarci intorno, spesso e volentieri è così. L’allievo di Rudy Zerbi ha risentito di questi risultati e si è isolato in camera dopo la puntata. Christian e Mattia lo hanno consolato, ma per Calma è arrivata poi un’altra batosta: la produzione gli ha mostrato i commenti di Alex. Quest’ultimo ha infatti commentato con gli altri il parere di Zerbi, che ha un suo pensiero come Alex ha i suoi. Il professore ha pensato che in quelle due classifiche abbia contato molto il fatto che Calma sia entrato da poco. Per Alex invece non è così:

“Non mi piaceva che veniva giustificato una lista di persone che cantano, dico così almeno nessuno mi può dire niente, dicendo che è appena entrato. Anche domani sempre lì finisce. Come se noi siamo dei cog…ni. Se arriva ultimo non è che puoi dire è appena entrato”

Gli hanno fatto notare che in puntata LDA ha espresso il suo pensiero, simile a quello di Alex, ma con altri termini. Calma ha risposto a tono ad Alex dopo il filmato:

“Io vorrei dirti una cosa a questo punto. A me piaceva veramente l’idea di spegnere i discorsi tra noi due, però a questo punto mi viene da dirti che gradirei da parte tua onestà intellettuale. Una volta va bene, due anche adesso stai pensando troppo a me. Basta, pensa ai ca..i tuoi”

Alex ha iniziato a giustificarsi dicendo che non stava parlando di Calma, ma del pensiero di Zerbi. Poi ha usato sempre la giustificazione del dire ciò che pensa e che è un suo pensiero, finisce lì. Calma ha fatto notare però che è comunque di lui che si stava parlando, a conti fatti. “Tu non capisci”, gli ha detto Alex. “Tu fai tutto giusto e perfetto?”, ha ribattuto Calma. Quindi il leitmotiv di Alex: “Io non ho mai detto di dire il giusto. Dico quello che penso, che sia giusto o sbagliato. Mi viene da parlare di una cosa e ne parlo”.

Calma non è più disposto a sentirsi l’ultimo arrivato per le parole di Alex: “Ti trovo fuori luogo. Hai parlato troppo di me in relazione al tempo che sto dentro”. E ancora una volta Alex ha spostato il discorso sull’avere il coraggio di dire ciò che si pensa: “Io dico quello che penso, se tu non ne hai il coraggio…”. Per Calma non si tratta di avere coraggio di dire ciò che si pensa, però: “Si tratta di stare qui, fare l’allievo e avere rispetto”. Ovviamente Alex non è d’accordo, lui si sente libero di dire ciò che pensa a prescindere da tutto e tutti. Cosa dovrebbe fare Calma, allora? “Cosa te ne frega del mio parere”, gli ha fatto notare Alex.

Il fatto che ognuno dica ciò che pensa e che sia sincero non esclude che la persona presa di mira possa risentirne o soffrirne. O che reagisca e si difenda, come ha fatto Calma anche se secondo Alex non avrebbe dovuto. Per cui va bene esprimere un pensiero ed essere sinceri, ma anche i modi sono importanti, e i tempi verrebbe da dire: Alex ormai ha espresso il suo pensiero su Calma, potrebbe andare oltre anziché ribadirlo ogni due per tre. E forse in questo sta peccando, finendo per risultare presuntuoso e arrogante in alcuni casi.

Calma di Amici 21, lo sfogo sul suo passato

Zerbi ha chiesto di incontrare i suoi allievi e si sono presentati in sala LDA e Calma. Luigi sta male e non poteva esserci. Quindi ha fatto loro un discorso sul Serale chiedendo impegno per arrivarci. Terminato il discorso sul Serale, Rudy ha chiesto a Calma di spiegare perché reagisce così a tutto ciò che succede in casetta. Il passato di Calma di Amici spiega tante cose:

“Mi sono sentito spesso inadeguato nella mia vita, sempre diverso dalle persone dei gruppi in cui mi trovavo. Dal bullismo a scuola fino a cose più soft che però lasciano il segno. La musica è stata per me una salvezza, un riparo. Nel momento in cui io ho la possibilità della mia vita in questa scuola ritrovarmi da una parte con la gioia di lavorare ed essere qua e dall’altra parte la tristezza di trovarmi di nuovo in un gruppo dove devo sentirmi inadeguato. O in cui devo costringermi a fare qualcosa per farmi accettare. Questa cosa mi ha rievocato cose brutte. Non è bello dover vivere con qualcuno che non ti apprezza e che non perde occasione per ricordarti quanto gli fai schifo”

Quindi ha raccontato che a scuola veniva deriso e bullizzato semplicemente perché studiava. Era in una classe che non dava molto peso allo studio, ma per Calma la scuola era importante. Per far sì che anche lui si rovinasse la media, per farla breve, i compagni di classe lo chiudevano in bagno affinché arrivasse tardi a lezione. Oppure ancora gli sputavano nelle scarpe. I coach di Amici stanno apprezzando molto Calma a lezione, però. Zerbi ha riportato i loro pareri: i coach hanno descritto Calma come un ragazzo dolce ed educato. Un ragazzo che si sente spesso sbagliato e che chiede scusa anche quando lo correggono. E chiede scusa anche quando non è veloce ad assimilare le correzioni.

Il vissuto di Calma spiega di sicuro tante cose, ma ognuno ha il suo passato. Certo è che il rispetto va portato a prescindere da ciò che una persona ha passato nella vita. Senza nascondersi dietro il “dico ciò che penso”, perché non si può dire tutto ciò che passa per la testa. Le parole vanno filtrate, sempre.