Amici, Luigi: “Devo controllarmi per il diabete”, Maria: “Pensavo di svenire”

Nel daytime di Amici 2022 di oggi è andata in onda una bella chiacchierata tra Maria De Filippi e Luigi Strangis. La conduttrice da qualche giorno è protagonista dei daytime con la sua voce perché chiacchiera con gli allievi, anche per farli conoscere meglio. La scelta è ricaduta soprattutto sugli allievi che parlano meno rispetto agli altri, infatti ha parlato con Sissi, Alex e oggi Luigi. Gli ha chiesto come va il percorso, come si sente e tutte le sensazioni legate al Serale e non solo. Per esempio gli ha anche fatto domande sulla vita in casetta e così Luigi ha parlato del distacco da Alex.

I due cantanti hanno litigano spesso ultimamente, Luigi ha fatto notare a Maria che Alex spesso rimarca alcune cose e lancia frecciatine. A questo punto la conduttrice ha domandato come fa a non reagire, notando che Luigi riesce a controllarsi. L’allievo di Zerbi ha confermato:

“Sì, cerco di rilassarmi. Lo devo fare per il diabete. Se mi faccio prendere dall’adrenalina o dalle emozioni incide sulla glicemia, è per questo che io spesso… Relax. L’adrenalina non fa fare effetto all’insulina, quindi sale la glicemia”

Luigi aveva già parlato del diabete per spiegare al suo professore come mai a volte reagisce con una risata oppure come se non gli importasse. Così Strangis aveva parlato del diabete e del perché evita lo stress. Oggi a Maria ha raccontato che non è solo la rabbia a dover evitare, ma anche il dispendio di energie per lui comporta l’ipoglicemia. In puntata per esempio spesso mangia zucchero perché sente che il livello della glicemia si sta abbassando. Maria ha fatto domande a Luigi sul diabete, quindi lui ha spiegato:

“Mi è venuto a 16 anni. Sono stati cinque mesi senza macchinetta. Il medico non mi diceva che avevo il diabete, mi diceva che era lo sviluppo, che stavo crescendo. All’inizio non è facile, reagisce ogni persona a modo diverso, è molto personale”

Maria era curiosa di capire come ha imparato a controllarsi, ignorando che forti emozioni oppure un dispendio di energia crei problemi al diabete. Luigi ha imparato a controllare le emozioni e il suo corpo, anche perché così riesce a vivere senza che il diabete gli crei problemi ed evitando anche che sia un peso per lui. Queste le sue parole: “Lo devo controllare per forza. Non ho mai detto oddio non faccio questo perché ho il diabete. Lo faccio, a modo mio magari, ma cerco di stare rilassato al massimo. Però non funziona sempre”.

Luigi deve evitare di arrabbiarsi, di stancarsi, anche di piangere e come ha fatto notare Maria non è semplice controllare le emozioni. Di sicuro non sarà semplice, ma il giovane cantante ha spiegato in modo chiaro di non avere scelta. Così quando sente che un’emozione sta prendendo il sopravvento inizia a ripetersi queste cose: “Non te la prendere, stai tranquillo, c’è di peggio. Magari è solo uno stupido che pensa questo”. Anche quando la sua espressione dice una cosa e la bocca poi non le dice è per quel motivo. Glielo ha chiesto Maria, Luigi ha confermato: “Obiettivamente sono qua per fare musica. Dico la mia, mi difendo, però non vado oltre. Non mi serve”.

Luigi non ha paura di dire la verità, come qualcuno ha pensato ovvero Alex. Maria è certa che non si tratti di paura: “No, lo so che non hai paura. È una scelta quella di non dirla”. A un certo punto Luigi si è commosso e Maria si è preoccupata. Ha temuto di aver creato uno scompenso alla glicemia facendolo piangere, ma Luigi l’ha rassicurata: non c’era nulla da temere.

Maria De Filippi ha fatto una confessione a Luigi: una volta in studio era sul punto di svenire. O almeno questa era la sua sensazione. “A me una volta è capitato che pensavo di svenire, sono scappata”, ha detto la conduttrice. L’allievo di Amici 2022 ha chiesto come ha fatto a scappare con la sensazione di svenire addosso. Così Maria ha spiegato tutto: