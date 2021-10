Amici 21, Luigi Strangis malattia: “Perché evito lo stress”, Zerbi colpito

Luigi Strangis di Amici 21 si è presentato al pubblico come un ragazzo allegro, solare e sempre sorridente. I suoi occhiali da sole bianchi sono diventati già un simbolo di questa edizione, così come i siparietti con Carola Puddu. Ma nel corso della sua permanenza nella scuola il pubblico imparerà a conoscerlo meglio. E sempre più a fondo. Una parte della vita di Luigi è venuta fuori nel daytime di oggi, quando Rudy Zerbi ha chiesto un confronto con lui per parlare del provvedimento disciplinare degli ultimi giorni. Luigi è in sfida perché la classe ha fatto il suo nome tra quelli che non collaborano molto in casetta, ma oggi Rudy ha svelato che il cantante è arrivato anche in ritardo alle lezioni. Non se lo aspettava da lui, che nel lavoro e nella musica è puntiglioso.

Ma Zerbi non era contento neanche di un atteggiamento preciso di Luigi Strangis. Il professore lo ha rimproverato di prendere le cose della vita un po’ alla leggera: “Hai sempre un atteggiamento come se ti facessi una risatina su tutto”. Questo suo atteggiamento, da ragazzo impermeabile a tutto, può dare idea che non gli importi di nulla. Rudy ha chiesto spiegazioni in merito e qui si è aperto un mondo: Luigi di Amici ha parlato della sua malattia, che incide anche sul suo modo di affrontare la vita. Innanzitutto ha spiegato che è il suo modo di essere, sbagliato o giusto che sia. Lui cerca di farsi scivolare tutto e dopo questa prima spiegazione è scoppiato in lacrime.

Luigi era molto teso, probabilmente perché lui sapeva già cosa c’è dietro questo suo atteggiamento. Ha chiesto a Rudy di potersi sedere e in lacrime ha spiegato tutto: “Per il problema che ho evito sempre lo stress, quindi prendo in questo modo le cose”. Zerbi ha chiesto di che problema parlasse e Luigi ha detto di avere il diabete. “Lo stress incide sulla glicemia. Quindi cerco sempre di lasciare andare”, ha aggiunto il cantante. Durante la conversazione ha suonato qualcosa addosso a Luigi, era probabilmente il segnale del microinfusore.

Il racconto sul diabete di Luigi Strangis di Amici 21 ha colpito molto il Web. Alcuni si sono scagliati anche contro Rudy per il rimprovero, forse perché non avrebbe dovuto fare un determinato rimprovero sapendo cosa c’è dietro. Non è detto però che Zerbi sapesse della relazione tra stress e glicemia, potrebbe aver agito in buona fede insomma. Anche perché l’insegnante era visibilmente colpito e coinvolto dal racconto di Luigi, grande protagonista dei daytime anche per il gossip con Carola.