Amici 21, Carola e Luigi si friendzonano a vicenda: il confronto

Siamo giunti al momento della verità: cosa succede tra Luigi Strangis e Carola Puddu di Amici 21? Risulta sempre più complicato dare una risposta a questa domanda, soprattutto dopo il confronto andato in onda oggi nel daytime. Carola ha chiesto a Luigi di parlare, il cantante se l’è presa un po’ comoda ma alla fine sono riusciti a ritagliarsi un momento. Sono andati in veranda a chiacchierare e così si è scoperto che Maria De Filippi potrebbe aver preso un abbaglio stavolta! O forse sono loro due a dover ancora realizzare quanto sta accadendo? Si scoprirà col passare dei giorni, intanto Carola diventa sempre più l’idolo del Web: si è preparata un fogliettino con ciò che aveva da dire a Luigi!

La ballerina non ha nascosto di provare una sensazione di disturbo per la situazione che si è venuta a creare. Lei non ha le idee chiare, è confusa e ha fatto presente a Luigi che è una persona che le trasmette serenità e positività, ha stima di lui. Quindi a prescindere da tutto Carola avverte Luigi come una persona genuina. Dopo i complimenti, però, il confronto nel daytime ad Amici 21 è proseguito così:

“Sei un ragazzo molto intrigante. Per me sei intrigante, ma non… Per me intrigante non significa essere attraente. Prima devo conoscere la persona, poi mi attrae. Perciò devo sapere tutto. Terza cosa: ho sempre messo la danza prima di qualsiasi cosa. Per ora non sono in grado di pensare ad altro che alla danza”

Queste le parole di Carola a Luigi, al quale ha spiegato che vuole concentrarsi sulla danza ma ha bisogno di trovare un equilibrio rispetto alle relazioni. “Tu mi intrighi molto”, ha ribadito a Luigi. Insomma, la ballerina è molto confusa e non sa cosa fare. La risposta del cantante? Ebbene, è stata un po’ una sorpresa. Dopo giorni di sguardi e di giochi, a Luigi pare non piaccia Carola:

“Se una persona mi intriga allora là sento che effettivamente può nascere qualcosa. Io questa sensazione purtroppo non l’ho avuta. Non ho, come dire… Non so spiegarti, è una cosa che sento. Quando mi piace una ragazza a me non serve conoscerla, sono fatto così, sono impulsivo su questo. Preferisco agire”

Insomma, se Carola era in confusione in questi giorni e non sapeva come parlare a Luigi, si è scoperto che sono d’accordo: questo flirt non c’è! Non al momento, ancora. Maria come ben sappiamo ci vede sempre lungo, per cui difficile che si sia sbagliata così tanto. Magari inizialmente avevano una simpatia l’uno per l’altro e poi col passare dei giorni Luigi e Carola di Amici 2021 hanno scoperto di non provare interesse reciproco. Dopo le parole di Luigi, comunque, Carola ha tenuto a specificare che se lui non ha visto quel qualcosa in più in lei non deve fraintendere e pensare che invece lei lo abbia visto. Non solo, gli ha anche detto che non rientra nei suoi canoni. A lei piacciono muscolosi e con i capelli ricci, possibilmente chiari, tra il castano e il biondo. Di Luigi però apprezza il taglio degli occhi.

Si sono salutati con un abbraccio e con la promessa di aggiornare gli altri compagni di classe per evitare che si crei ancora più gossip. Carola e Luigi ad Amici non sono una coppia e pare non siano interessati l’uno all’altra. I due sono sembrati d’accordo su una cosa: non è scoccata la scintilla. Cupido agirà nelle prossime settimane? Il Web sembra pronto a scommettere che in realtà qualcosa c’è fra i due…