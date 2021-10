Amici, Carola fa marcia indietro su Luigi: “Sono scossa”, cosa non va

Carola e Luigi di Amici 21 stanno insieme oppure no? C’è un’unica risposta a questa domanda: non si sa, è ancora presto. Tra i due sembra esserci simpatia ma non è ancora nata una relazione, e forse non se lo sono ancora detti. Nella puntata di domenica pomeriggio è stata Maria De Filippi a lanciare il gossip su Carola Puddu e Nicola Strangis, lasciando intendere che ci fosse un “inciucio”, come lo ha chiamato Raimondo Todaro. I due allievi erano in evidente imbarazzo, ma subito dopo la registrazione la ballerina della Celentano è entrata in crisi. Carola non è convinta di Luigi, ma non per colpa del cantante. A quanto pare, infatti, la ballerina non ne vuole sapere di innamorarsi in generale.

Tornata in casetta, Carola si è sfogata con Nicol dicendo che avrebbe voluto fare una chiacchierata con Luigi senza microfoni e senza telecamere. Ma non può e glielo hanno fatto notare. “Stiamo parlando di un eventuale approccio”, ha specificato. Ha detto di essere una ragazza che non si fidanza, che non sa se vuole o meno stare con Luigi e che lei è fatta così. Luigi è arrivato e a quel punto Carola è andata via, preferendo rimandare il confronto con lui. La ballerina si è sdraiata sul suo letto, presa da mille pensieri e altrettanti dubbi. Tommaso l’ha raggiunta e l’ha invitata a sfogarsi “con lo zio Tommy”. Così a lui Carola ha confidato: “Sono scossa da questa puntata”.

Lo scoop di Maria in studio insomma ha destabilizzato la ballerina. Per lei è stato prematuro parlarne già in puntata perché è un principio di conoscenza e di simpatia. Pare inoltre che lei non ne voglia sapere perché non vuole distrazioni dalla danza. Carola non vuole fidanzarsi con Luigi per la danza, in sostanza:

“Ogni volta che succedono queste cose è fumo nel mio cervello. Il mio cervello è occupato dalla danza, quindi vado in fumo. Le poche relazioni che ho avuto per colpa della danza sono finite male. Se ci sarà una roba finirà male anche questo. Io mi sono sposata con la danza, guarda ho anche l’anello”

Carola ha confidato ancora che Luigi ha un modo di fare che la intriga, ma non la attrae. Ciò non vuol dire che non le piace, però. Flaza è sopraggiunta nella chiacchierata e a lei Carola ha detto che in puntata stava quasi per svenire, facendosi una risata. La cantante le ha chiesto se è vero o meno che c’è del tenero fra lei e Luigi, la ballerina ha specificato che è presto per dirlo. “È troppo precoce questo hype. Dai tempo al tempo ma io devo fare i tendu, non era nei miei piani”, ha aggiunto ancora.

Flaza, protagonista anche per il provvedimento disciplinare, si è congedata invitato la compagna di classe a non disperarsi perché per l’amore c’è sempre tempo. La ballerina è entrata ancora più in confusione, riflettendo tra sé e sé sulle cose che aveva appena detto. Nei prossimi daytime vedremo il confronto tra Carola e Luigi ad Amici?