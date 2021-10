Amici 21, Luigi e Carola prima coppia? “C’è l’inciucio”, Maria fa lo scoop

Luigi Strangis e Carola Puddu di Amici 21 stanno insieme? Cosa bolle in pentola? Di sicuro qualcosa è scattato fra i due e non è di certo sfuggito a Maria De Filippi. La conduttrice ha lanciato lo scoop nella puntata di domenica 3 ottobre 2021, sorprendendo tutti nel pubblico a casa perché finora nel daytime non è trapelato poi molto. Forse per le prime settimane la produzione ha preferito dare spazio alla vita nella scuola più che alla vita in casetta, anche per dar modo ai ragazzi di farsi conoscere meglio. Il gossip di Amici di Maria De Filippi però interessa e anche tanto, anzi forse è stato il segreto del successo dello scorso anno.

Conoscere gli allievi anche nella quotidianità della vita in casetta e non solo nelle sale prova ha fatto sì che i fan si affezionassero ancor di più. Quest’anno si dovrebbe replicare, visto che sono di nuovo tutti nella stessa casetta. I fan riusciranno a seguire anche le storie d’amore che nascono nella classe? Dopo il gossip lanciato da Maria adesso tutti sperano di sì e lo chiedono a gran voce sui social! Nella puntata infatti la conduttrice ha lasciato intendere che Carola e Luigi di Amici 21 si piacciono, e non poco forse.

Tutto è nato dopo che la ballerina di Alessandra Celentano ha fatto la sfida contro Dario. Maria ha subito interpellato Luigi Strangis, che dal suo banco sembrava visibilmente agitato. A domanda della conduttrice, però, il cantante ha negato di essere agitato e ha detto di essere solo speranzoso per la vittoria di Carola nella sfida. “Ma va!”, ha esclamato Maria. Fin qui poteva sembrare un semplice sostegno tra compagni di classe, ma poi la De Filippi è passata a Carola: “Ho fatto una domanda inopportuna?”, le ha chiesto mettendo la ballerina in evidente imbarazzo.

Ad alimentare ulteriormente il gossip su Carola e Luigi di Amici 21 sono stati Raimondo Todaro e la Celentano. I due hanno chiacchierato fra loro e poi Todaro ha informato il pubblico su cosa si fossero detti: “La Celentano anche se sembra una persona seria mi ha subito chiesto se c’è l’inciucio”. La maestra Alessandra ha smentito di aver usato il termine inciucio, lei ha parlato di simpatia ma il risultato poco cambia. Maria ha tolto i due dall’imbarazzo: “C’è stima. Stima per la danza e stima per la musica”. Dopo un po’ Luigi è sceso al centro dello studio per l’esibizione e Maria ha interpellato Carola, confermando quindi che tra i due sta nascendo qualcosa.