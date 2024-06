Amici, grande novità per settembre: chi potrebbe tornare (rumor)

Secondo alcune voci diffuse nelle ultime ore sul web uno storico volto di Amici di Maria De Filippi potrebbe tornare nel programma a settembre. Nello specifico si tratta dell’insegnante Veronica Peparini. Scopriamo meglio chi ha lanciato l’indiscrezione e perché potrebbe effettivamente prendere nuovamente parte alla trasmissione.

E’ da poco terminata l’ultima stagione del talent show di Canale 5 Amici Di Maria De Filippi. I protagonisti di quest’edizione sono attualmente in giro per l’Italia per promuovere i loro album con i firmacopie e nel mentre sono già aperti i casting per i prossimi aspiranti allievi che si terranno per tutta l’estate. Stando ad alcune voci per la nuova stagione in onda a settembre potrebbero esserci alcune novità. Una di queste riguarda il ritorno di uno storico volto del programma. Stiamo parlando dell’insegnante Veronica Peparini che, stando ai rumor e a quanto riportato da Blasting News, potrebbe fare ritorno a settembre nella famosa scuola di Maria De Filippi.

Sono diverse le notizie circolate in rete in merito alle possibili novità del programma, le quali hanno riguardato perlopiù i professori. Si è difatti parlato di un possibile abbandono di Raimondo Todaro o di Emanuel Lo e di una probabile sostituzione con la professionista Elena D’Amario. Nessuna delle voci, al momento, è stata però confermata, pertanto è tutto da prendere un po’ con le pinze. I fan del talent sono però già in visibilio. Veronica Peparini è difatti una delle insegnanti più amate del programma e sono in molti quelli che sperano di rivederla presto in onda su Canale 5 insieme a Maria De Filippi. Non resta che aspettare delle dichiarazioni ufficiali da parte della diretta interessata per capire se si tratta solo di voci oppure no.

Intanto nelle ultime settimane suo fratello Giuliano è stato al centro di una polemica a causa della sua nuova accademia, la “Peparini Academy”. Qualcuno l’ha difatti accusato di voler fare concorrenza a Maria, cosa prontamente smentita dal diretto interessato. Veronica, invece, è recentemente diventata mamma di due gemelline, Penelope e Ginevra, avute con il suo compagno Andreas Muller.