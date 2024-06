Amici, come sono piazzati gli album in classifica: da non credere!

Ieri, come ogni venerdì, è stata rilasciata una nuova classifica FIMI con i dischi più venduti della settimana. Gli album dei ragazzi di Amici non hanno ottenuto i risultati attesi. Dopo un inizio che faceva ben sperare, infatti, i dischi hanno perso numerose posizioni. Soltanto uno ha sorpreso, scalando la classifica. Scopriamo quale nello specifico e come si sono piazzati i diversi cantanti.

Sono ormai trascorse diverse settimane dalla finale di Amici di Maria De Filippi e dalla pubblicazione degli album dei concorrenti di questa edizione. Attualmente i ragazzi si trovano in giro per l’Italia per promuoverli con degli in store e per incontrare i loro fan. Tre di loro, ovvero Holen, Mida e Petit, hanno anche annunciato le prime date del tour che si terrà in autunno in alcuni club. Nelle ultime ore, tuttavia, si sono avuti i risultati delle vendite della settimana e gli album degli ex allievi della scuola della De Filippi non hanno ottenuto le posizioni sperate. Tutti a parte uno, difatti, hanno perso posizioni. Analizziamo meglio nel dettaglio i risultati di ognuno.

Holden aveva debuttato la scorsa settimana con il suo Ep “Joseph” al sesto posto, attualmente è invece sceso alla posizione numero 23. Insomma ha perso ben diciassette posizioni! Anche Mida ha perso qualche posto, passando dal dodicesimo posto al ventiseiesimo. Non è andata tanto meglio neppure alla vincitrice Sarah Toscano che dalla posizione numero 23 è passata addirittura alla 32. Curioso come proprio colei che ha trionfato sia quella più in basso alla classifica. Nel complesso, comunque, i risultati non sono stati esattamente quelli sperati, tranne che per uno dei cantanti.

A sorprendere nello specifico è stato Petit, l’unico a salire di posizioni invece che perderle. Il suo album si trovava la scorsa settimana al quindicesimo posto, oggi invece è salito fino all’undicesima posizione. E’ stato quindi lui tra i quattro cantanti della scuola di Amici di Maria De Filippi ad avere ottenuto i maggiori consensi da parte del pubblico. Tutto potrebbe comunque cambiare nel corso delle prossime settimane.