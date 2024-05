Amici 23, vince Sarah: perché è la vera rivelazione dell’edizione

Si è ufficialmente conclusa oggi, sabato 18 maggio, la 23esima edizione di Amici. Una finalissima al femminile quella di quest’anno. Difatti, le vincitrici di categoria sono state due donne: Marisol per il ballo e Sarah per il canto. Questo ha fatto sì che ci fosse una finale completamente a quota rosa, solo la terza nella storia di Amici, dopo Giulia vs Anbeta nel 2003 e Emma Marrone vs Loredana Errore nel 2010. Ad aggiudicarsi la vittoria, alla fine, è stata Sarah Toscano, che è riuscita a battere la ballerina pupillo di Alessandra Celentano.

Sarah si è rivelata la vera rivelazione di questa edizione di Amici: inizialmente una delle meno favorite, ha mostrato una crescita costante e impressionante, trasformandosi in una performer capace di dominare il palco con l’energia di una vera popstar. Superando uno dopo l’altro tutti i suoi compagni, Sarah ha dimostrato di possedere non solo talento, ma anche una resilienza notevole. Insomma, il suo percorso incarna perfettamente l’essenza del programma: fornire a giovani talenti come lei l’opportunità e le risorse per evolvere, affinarsi e trasformarsi in artisti completi e autonomi.

Amici 23: la finale

A dare il via alle danze è stata, ovviamente, Maria De Filippi. La conduttrice ha subito presentato i tre giudici (Giuseppe Giofrè, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio), che sono entrati in studio facendo spettacolari esibizioni. Dopodiché, è arrivato Mattia Zenzola, il trionfatore della scorsa edizione, per portare la coppa del vincitore e fare un in bocca al lupo ai sei finalisti.

Amici 23: finale categoria canto, vince Sarah

La finale si è aperta con la sfida tra i quattro cantanti rimasti in gara: Mida, Sarah, Petit e Holden.

Prima sfida: tutti i cantanti si esibiscono con i loro inediti. Mida canta “Que Pasa”, Sarah “Sexy magica”, Petit “Mammami”, Holden “Randagi”. Alla fine, il primo eliminato è Mida.

Secondo round: Holden si esibisce con “Hold me while you wait” vs Sarah con “When I was your man” va Petit con “O Sarracino”. Il televoto decide che Holden è il secondo a dover uscire.

Terzo giro: Sarah canta “Punteria” contro Petit con “Casanova”.

Quarta e ultima sfida: Petit canta il suo inedito “Tornerai”, mentre Sarah si esibisce con “Malavita”.

Durante la gara, Maria De Filippi ha voluto rendere omaggio e ringraziare il corpo di ballo di Amici. I professionisti si sono poi esibiti sulle note di “On then and now” dando vita ad uno show straordinario. “Questo è stato il nostro modo per celebrare il lavoro di tutti. Grazie Maria, perché tu ci vedi sempre”, ha infinte commentato Elena D’Amario a nome di tutti. Dopodiché, è arrivato l’esito del televoto, che ha decretato la vittoria di Sarah per la categoria canto, con Petit come secondo classificato.

Amici 23: finale categoria ballo, vince Marisol

Dopo aver atteso la gara tra i cantanti, è arrivato finalmente il momento di esibirsi per i due ballerini rimasti in gara, Marisol e Dustin.

Prima sfida: Marisol con “Tough Lover” vs Dustin con “Beautiful things”.

Secondo round: Marisol balla sulle note di “Fredoom”, mentre Dustin si esibisce su “Iron”.

Prima di decretare la vittoria di categoria, i ballerini ricevono delle graditissime sorprese. Dustin ha infatti ricevuto un contratto di lavoro per la Parsons Dance Company, un provino per il musical Tarzan e un altro contratto di lavoro per la Dance Now Miami. Marisol, invece, ha ottenuto una borsa di studio per la The Ailey School di New York. Già in lacrime per questa notizia, Marisol scoppia di nuovo a piangere con l’esito del televoto, che decreta che lei è la vincitrice della categoria ballo.

Amici 23, finalissima: Marisol vs Sarah

Prima sfida: Marisol con “Bvlgari Black Swing” vs Sarah con l’inedito “Mappamondo”.

Secondo round: Marisol balla su “Sweet dreams” mentre Sarah canta Disco (I love it).

Terzo giro: Sarah canta il suo inedito “Viole e volini” contro Marisol che danza su “Pensiero stupendo”.

Quarta sfida: Marisol con “Acqua e sale” vs Sarah con “Splendido splendente”.

Quinto round: Sarah canta “Ma non tutta la vita” contro Marisol che balla su “Rewrite the stars”.

Sesto e ultimo giro: Sarah conclude il match con il suo primo inedito “Touché”, mentre Marisol saluta il palco di Amici ballando sulle note di “I’m a slave for u”.

Finita la sfida, Maria De Filippi ha fatto entrare il direttore artistico Stephane Jarny per ringraziarlo di tutto il lavoro fatto durante il Serale. Il coreografo ha poi consegnato il premio della critica a Marisol, votata da nove giornalisti presenti in studio. Dopodiché, Elena D’Amario ha consegnato il premio della comunicazione a Petit, mentre Holden si è aggiudicato il premio delle Radio.

Ha fatto poi il suo ingresso in studio Giulia Stabile, che ha dato il premio Speciale Amici Spirito Libero a Dustin. Infine, Giulia Pauselli ha assegnato il premio Keep Dreaming a tutti i finalisti. Inoltre, prima della proclamazione finale, Maria ha ricordato il suo storico assistente Piero Sonaglia, scomparso due anni fa.

Dopo aver comunicato i risultati del televoto, è stata annunciata Sarah Toscano come vincitrice della ventitreesima edizione di Amici. La proclamazione è stata piuttosto tiepida, senza grandi festeggiamenti, concludendo una finale che molti hanno trovato noiosa. Tuttavia, nonostante l’atmosfera poco entusiasmante, molti spettatori sono stati felici per la vittoria di Sarah, una dimostrazione di quanto un giovane talento possa crescere e migliorarsi in un ambiente come quello di Amici.