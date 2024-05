Amici 23, la diretta ‘smaschera’ i cantanti: stecche, che disastro!

Ci siamo: questa sera, sabato 18 maggio, è arrivata la tanto attesa finale della 23esima edizione di Amici. La diretta si è aperta con le esibizione dei tre giudici, seguiti poi dall’ingresso di Mattia Zenzola, il vincitore della scorsa edizione. Quest’ultimo ha riconsegnato la coppa, facendo un grande in bocca al lupo ai finalisti. Dopodiché, si è entrati nel vivo nella gara. Maria De Filippi ha deciso di iniziare con la categoria canto, facendo esibire subito con i loro inediti gli ultimi quattro cantanti rimasti nel talent: Holden, Petit, Sarah e Mida.

Ma, le esibizioni dei quattro ragazzi sono state a dir poco disastrose. Complici la tensione e l’importanza della finale, il pubblico ha avuto difficoltà a riconoscere gli allievi che hanno seguito per mesi, trovandosi di fronte a prestazioni nettamente al di sotto delle aspettative. Ci sono state stecche a ripetizione, così tante che è stato impossibile non notare la differenza tra le esibizioni in post-produzione rispetto a quelle in diretta.

Difatti, la finale è l’unica puntata di Amici che viene trasmessa live, mentre le altre vengono tutte registrate giorni prima. Per questo, la post-produzione tende a perfezionare le performance dei ragazzi, che, invece, in diretta sono stati messi a nudo, non facendo una grande figura. C’è da dire, però, che, tra i quattro, l’unico che si è leggermente salvato è stato Mida.

Amici 23: Mida primo eliminato della finale

Seppur aiutato dall’autotune, la sua versione della sua hit estiva “Que pasa” è stata apprezzata dai telespettatori in misura maggiore rispetto alle esibizioni degli altri finalisti. Nonostante ciò, il primo ad essere eliminato è stato proprio Mida. Sebbene il suo brano “Rossofuoco” sia senza dubbio la hit di quest’edizione di Amici, l’italo-venezuelano non ce l’ha fatta ad arrivare alla finalissima, posizionandosi quarto tra i cantanti.

In ogni caso, la delusione di questa finale ha spinto molti utenti dei social a chiedere che il Serale di Amici torni ad essere trasmesso in diretta. Questo non solo per apprezzare meglio le puntate senza spoiler, ma anche per abituare i ragazzi a esibizioni live e prevenire disastri come quelli visti stasera.