Amici 23, la stampa si pronuncia sulla finale: ecco chi sono i favoriti

Questa sera andrà in onda su Canale 5 la finale di Amici di Maria De Filippi. Finalmente si saprà chi porterà a casa la coppa tra i cantanti Holden, Mida, Petit e Sarah ed i ballerini Dustin e Marisol. Un po’ tutti stanno esprimendo il proprio parere su chi sia il più meritevole tra loro. Anche alcuni addetti alla stampa, nelle ultime ore, hanno detto la loro a riguardo. Scopriamo insieme quali sono stati i nomi più fatti dai giornalisti.

Ormai un po’ tutti si sono espressi su chi dovrebbe aggiudicarsi la vittoria di questa edizione di Amici, tra social, bookmakers e vecchi volti del talent come ex concorrenti o ex professionisti. Mancava ancora il parere della stampa che, tuttavia, non ha tardato ad arrivare. Alcuni dei più grandi esperti musicali hanno difatti detto la loro su chi dovrebbe essere il vincitore. Nello specifico sono stati Luca Dondoni, Paolo Giordano ed Andrea Laffranchi.

Per la voce di RTL 102.5 a vincere il talent dovrebbe essere uno tra Holden e Petit. Stando ai suoi pronostici, però, sarà Holden a vincere come si dice anche sul web.

Queste le sue parole riguardo le sue preferenze per la categoria canto:

Holden e Petit. No vince Holden.

Per quanto riguarda, invece, la categoria ballo vorrebbe che vincesse Marisol.

Come Dondoni, anche Paolo Giordano ha segnalato come suo preferito il cantante Petit. Cosa lo ha fatto propendere per lui è la sua capacità di scandire le parole quando canta.

Queste le sue dichiarazioni in merito:

Io dico Petit che ha una caratteristica sempre più rara e sempre più da valorizzare, scandisce le parole, capisco quando canta.

Giordano non si è invece espresso su chi vorrebbe che vincesse tra i due ballerini.

Di parere diametralmente opposto è Andrea Laffranchi. Il giornalista ha difatti affermato che vorrebbe che vincesse un ballerino e non un cantante. Ha motivato questa scelta dicendo che i cantanti, in un modo o nell’altro, comunque riescono a raggiungere il successo e vengono ricordati anche se non sono loro i vincitori. Per sostenere le sue parole ha fatto l’esempio di Angelina Mango.

Queste le sue dichiarazioni:

Vedi Angelina Mango che non ha vinto ma tutti abbiamo in mente che abbia vinto lei. Diamo la possibilità anche a qualcun altro.

Non resta che aspettare la finale di questa sera per sapere se uno di loro ha indovinato su chi sarà il vincitore!